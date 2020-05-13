ФІФА скасує церемонію вручення нагород через COVID-19 - ЗМІ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вирішила не проводити щорічну церемонію вручення нагород через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє іспанське видання Marca, передбачалося, що церемонія пройде у вересні в Мілані (Італія).

ФІФА не буде визначати кращого гравця року. Їм залишиться нападник "Барселони" Ліонель Мессі, який виграв приз у 2019 році.

France Football досі не вирішив, що робити з "Золотим м'ячем". Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) поки не оголошував про церемонію нагородження, яка проводиться під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

На фото: Ліонель Мессі (marca.com).