Збірні Китаю і США зійдуться у фіналі Онлайн Кубка націй з шахів

На Онлайн Кубку націй з шахів завершилися матчі командного турніру.

У заключному, 10-му турі збірна Росії обіграла команду Індії - 2,5:1,5, Китай поступився США - 1,5:2,5, а збірна Європи зіграла внічию з командою "Решти світу" - 2:2, повідомляє Укрінформ.

Підсумкове турнірне становище: Китай - 17 очок (25,5), США - 13 (22), Європа - 13 (21,5), Росія - 8 (19), Індія - 5 (17,5), "Інший світ" - 4 (14,5).

10 травня дві кращі команди - Китаю і США - зустрінуться в Суперфіналі.

Контроль часу - по 25 хвилин кожному + 10 секунд на хід.

Нагадаємо, українки Анна і Марія Музичук виступали за збірні Європи і "Решти світу" відповідно.

Призовий фонд турніру становить 180 тисяч доларів США.