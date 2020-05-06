Європа з українкою Музичук обіграла Індію в Онлайн Кубку націй з шахів

Закінчилися матчі третього туру командного супертурніру - Онлайн Кубка націй з шахів.

Збірна Європи з рахунком 2,5:1,5 взяла гору над командою Індії (Анна Музичук білими фігурами зіграла внічию з Хампі Конеру), Китай зіграв внічию з Росією - 2:2, а команда США здолала збірну "Решти світу" (Марія Музичук не грала) - 2,5:1,5, повідомляє Укрінформ.

Турнірне становище: Китай - 4 очки, США - 4, Європа - 3, "Інший світ" - 2, Росія - 2, Індія - 1.

Сьогодні в четвертому турі зустрінуться: "Решта світу" - Росія, Європа - США, Китай - Індія.

Онлайн Кубок націй проходить в два кола, а 10 травня дві кращі команди зустрінуться в Суперфіналі. Контроль часу - по 25 хвилин кожному + 10 секунд на хід.

Нагадаємо, українки Анна та Марія Музичук виступають відповідно за збірні Європи та "Решти світу".

На фото: Анна Музичук.