Гран-прі Австрії розпочне сезон Формули-1 5 липня

Перші гонки проведуть без глядачів, заплановано 18 етапів.

Генеральний директор Формули-1 Чейз Кері повідомив, що керівництво гонок планує почати сезон в липні. Перші перегони відбудуться в Австрії 3-5 липня, повідомляє видання The Guardian.

«Ми плануємо провести гонки в Європі влітку, перша відбудеться в Австрії. Восени ми проведемо змагання в Азії та Америці, а завершимо сезон в Абу-Дабі.

Остаточний календар опублікуємо, щойно це стане можливим. Перші гонки пройдуть без уболівальників, але ми сподіваємося повернути глядачів на трибуни в подальшому», - заявив Кері.

Раніше організатори Гран-прі Франції заявили про скасування гонки Формули-1 в сезоні 2020 року. Також скасовано Гран-прі Австралії та Монако. Ряд інших змагань в календарі Формули-1 перенесені. Організатори Гран-прі Австрії заявляли про готовність прийняти відразу дві гонки чемпіонату.

Нагадаємо, для визначення чемпіона Формули-1 за сезон повинні відбутися хоча б вісім гонок. Керівництво Ф-1 сподівається відновити чемпіонат влітку і провести 15-18 Гран-прі.

Фото: twitter.com