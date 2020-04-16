Чемпіон світу з шахів Карлсен програв 16-річному іранцю у фіналі онлайн-турніру

Чинний чемпіон світу з шахів норвежець Магнус Карлсен з рахунком 7,5:8,5 програв 16-річному іранцю Алірезі Фірузджу у фіналі міжнародного онлайн-турніру Banter Blitz Cup.

Фірузджу, який виступає під прапором Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), отримав 14 тисяч доларів за перемогу над Карлсеном. 29-річному норвежцю дісталися 9 тисяч доларів, повідомляє Chess24.com.

Фірузджу в 14-річному віці став гросмейстером. На чемпіонаті світу-2019 з рапіду він посів друге місце.

На фото: Магнус Карлсен (fide.com).