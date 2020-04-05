Пулєв пообіцяв віддати медикам половину гонорару за бій з Джошуа

Бій Джошуа – Пулєв перенесли на невизначений термін.

Болгарський боксер суперважкої ваги Кубрат Пулєв пообіцяв, що після бою з Ентоні Джошуа половину гонорару віддасть медичним службам, які ведуть війну з коронавірусом, повідомляє Reuters.

«Я віддам 50% гонорару тим героям, які ведуть битву з диявольським коронавірусом. Гроші отримають лікарні, яким потрібно закупити обладнання і платити додаткові кошти лікарям», - сказав Пулєв.

Очікується, що Пулєв заробить близько 5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, бій Джошуа – Пулєв, швидше за все, відбудеться вже після того, як пандемія піде на спад. Поки що поєдинок перенесли з 20-го червня на невизначений термін.