В’ячеслав Кравцов, капітан збірної України з баскетболу

Ще до того, як ВООЗ оголосила пандемію COVID-19, Японiя входила до топ-5 країн за масштабами поширення хвороби. Втім, за останній місяць показники захворюваності тут суттєво не змінилися. Якщо не брати до уваги круїзний лайнер «Даймонд Прінцес», який зараз перебуває на карантині в одному з японських портів, то кількість людей, яких вразив COVID-19 на островах, що значно менше, аніж у більшості європейських держав, які за кількістю населення суттєво поступаються Японії (924 випадки + 712 на лайнері). Більше того, саме Японія стала першою країною, де після вимушеної перерви, яка тривала 4 тижні, поновився баскетбольний чемпіонат. Такий прецедент, звісно, вимагає особливої уваги. Тим паче, у Японії за клуб «НеоФінікс» грає капітан збірної України В’ячеслав Кравцов. Український баскетболіст розповів Укрінформу, як Японія переживає пандемію корона вірусу, й що чекає на Олімпіаду. ЯПОНЦІ НЕ ЗАЦІКАВЛЕНІ В ОПРИЛЮДНЕНІ ВЕЛИКИХ ЦИФР, АДЖЕ У НИХ ЦЬОГО РОКУ МАЄ БУТИ ОЛІМПІАДА – І ВОНИ НЕ ХОЧУТЬ ЗАНАДТО ЛЯКАТИ СВІТ - Загалом, те що зараз відновилися ігри чемпіонату, мене не дивує. Адже життя у всій Японії вирує. Практично всі установи працюють, багато людей на вулицях, у транспорті тощо.

- А чи вживаються якісь заходи безпеки? - Тут ситуація неоднозначна, адже тестів досі не вистачає, тому реальної кількості вражених людей не знає ніхто. Більше того, японці не зацікавлені в оприлюднені великих цифр, адже у них цього року має бути Олімпіада – і вони не хочуть занадто лякати світ. У нас, у невеликому містечку, на станціях у годину пік людей менше стало, у Токіо люди ще більше намагаються сидіти вдома. До Токіо мені 1,5 години поїздом, але без потреби туди не поїдеш, тим паче тренування, підготовка до ігор – все це займає багато часу. Заклади громадського харчування зачиняти не поспішають, людей там достатньо, будь-якого віку, люди не переймаються аж так цією проблемою. - А тобі відомо якісь випадки захворювань серед спортсменів? - Нас дуже ретельно перевіряють, серйозні заходи безпеки, дезінфекції. Під час чергового планового заміру температури в одного з місцевих гравців було підвищення до 37,0 градуса, його одразу відвезли до лікарні, там обстежили, діагностували звичайну застуду, але так щоб усіх поголовно тестували, то такого не передбачається.

- Японці йдуть своїм шляхом самурая... - Зараз вони більше схожі на камікадзе. Холоднокровні, як камікадзе. Ритм життя високий і вони летять уперед. У кафе, розважальних центрах є скупчення людей, їх мало що бентежить. Ще є спеціальні працівники, які на вході до будь-якої крамниці або закладу дають антисептики, допомагають обробити руки, протирають дверні ручки, поручні. МИНУЛИХ ВИХІДНИХ МИ ЗІГРАЛИ ТУР, А У ВІВТОРОК НАМ СКАЗАЛИ, ЩО ЗНОВУ ЧЕМПІОНАТ ЙДЕ НА КАРАНТИН ДО 4 КВІТНЯ - Абсолютно усе після відновлення чемпіонату йде за штатним розкладом? - Експеримент із відновленням чемпіонату теж не зовсім вдався. Минулих вихідних ми зіграли тур, а у вівторок нам сказали, що знову чемпіонат йде на карантин до 4 квітня.