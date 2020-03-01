Українські дзюдоїсти здобули 4 медалі на Кубку Європи в Польщі
Укрінформ
У столиці Польщі Варшаві завершився черговий етап Відкритого Кубка Європи із дзюдо.
За підсумками змагань призерами турніру стали четверо представників України, повідомляє Укрінформ.
Кременчуцький дзюдоїст Каро Марандян виграв "срібло" у ваговій категорії до 66 кг.
Бронзові нагороди здобули дніпряни Ганна Сурова (52 кг) та Артем Бубир (81 кг), а також Антон Савицький з Хмельницького (100 кг).
Наступний у спортивному календарі дзюдоїстів - міжнародний турнір серії Grand Prix, який пройде 6-8 березня в Рабаті (Марокко).