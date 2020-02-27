Спорт і коронавірус. Чи вплине епідемія на проведення світових чемпіонатів?

В разі погіршення ситуації – буде скасоване Євро-2020. Й не тільки в цьому потерпатиме світова спортивна програма

Якби ще пів року тому нам сказали, що великий спорт буде в небезпеці через вірус, який з’явиться з ринку морепродуктів далекого Китаю, – ніхто б не повірив.

Ситуація розвивається так стрімко, що на даний момент в УЄФА є реальні сумніви щодо проведення Евро-2020. Звісно, ніхто не хоче сіяти паніку, але вже є позачергові допущення, що в разі погіршення ситуації Союз європейських футбольних асоціацій скасує Євро-2020. Мішель Ува, віцепрезидент УЄФА вже заявив, що наразі в керівництві слідкують за розвитком подій, і що великий футбол повинен підлаштовуватись під форс-мажорні ситуації.

Нагадаю, що Євро-2020 має пройти в 12 країнах світу, а перший матч заплановано в Римі, де наразі є активний спалах інфікування, і вже зараз влада Італії вирішила скасовувати усі масові заходи ще в 10 містах країни.

Спортивне життя в країнах Далекого Сходу, з епіцентром у Китаї, також, не оптимістичне.

Вже зараз китайці не змогли відвідати гру. Чоловіча збірна Китаю з тенісу відмовилась від участі у матчі плей-офф Світової групи I Кубку Девіса. На гравців наклали певні профілактичні обмеження через розповсюдження коронавірусу, – тому гру з румунською командою швидко скасували. Так, це зрозумілий і раціональний жест. Після прийняття рішення китайської сторони керівництво Кубку Девіса без боротьби віддає перемогу збірній команді Румунії. Тепер вона вийшла у Світову групу I. Звісно, ситуація обумовлена загрозою для гравців та вболівальників, але є в цьому й сумна частка абсурду. Чому гру не можна було перенести, як це зробили з Гран-прі Китаю з автоперегонів «Формули-1»?

У Україні ми також очікуємо багато спортивних змагань.

У цьому році в програмі «Гран-прі» очікується участь збірних, яких сміливо можна назвати світовими лідерами. Деякі з них мають уперше показати свої, можливо, навіть й олімпійські програми. В індивідуальній першості етапу серії «Гран-прі» змагатимуться лідери світового рейтингу, серед них – і українка Влада Нікольченко.

У цьому році, коли боротьба піде за ліцензії на Олімпійські ігри, представниці своїх країн мають показати свої найсильніші виступи. А програма спортсменок молодшого віку також є не менш насиченою через майбутній Чемпіонату світу серед юніорів, який пройде вперше в історії в липні цього року. Наразі ми оговорюємо ці питання на рівні міністерств.

Таким чином, актуалізація питань щодо організації, прийому гостей-спортсменів, та інших важливих заходів може стати консолідуючим чинником для політичного діалогу в Україні. Вже найближчим часом партнери та представники закордонних спортивних міністерств можуть підняти питання безпечності та доцільності участі іноземних спортсменів в тих чи інших змаганнях України.

Ми, своєю чергою, як державна інституція з 60-річним спортивним досвідом будемо активно слідкувати за усіма світовими змінами та рішеннями. Наша ціль – гідно виконати усі необхідні заходи з організації, і якщо ситуація буде того вимагати – профілактичних дій задля безпеки здоров'я громадян.

У свою чергу, гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус офіційно наголосив на недоречності використання терміну «пандемія» у ЗМІ. Це втілює певну надію на суспільну згуртованість та відповідальність кожної спортивної інституції у світі, не залежно від рівня її участі у спортивному житті – чи то спортивні змагання світового рівня, чи товариські дербі.

Черненький Юрій Петрович, директор Палацу спорту (ДП "СК "Атлет")