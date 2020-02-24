Світоліна програла у другому колі турніру WTA в Досі

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна не змогла пробитися до третього кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Qatar Total Open 2020 у Досі (Катар) з призовим фондом $2,94 млн.

У своєму стартовому поєдинку в катарській столиці посіяна під 5-м номером Світоліна (№7 рейтингу WTA) за 1 годину 5 хвилин програла американці Аманді Анісімовій (№29) - 3:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Суперниці вдруге зустрілися в очному протистоянні, рахунок зрівнявся - 1:1.

Світоліна програла третій матч поспіль на турнірах WTA.

За вихід до чвертьфіналу турніру в Катарі Анісімова зіграє з переможницею протистояння між росіянкою Світланою Кузнєцовою (№46) та Ігою Святек з Польщі (№50).

Qatar Total Open 2020 триватиме до 29 лютого.