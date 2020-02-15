Магучіх і Бех-Романчук перемогли в Глазго, Дюплантіс знову встановив рекорд

Шведський стрибун з жердиною побив власний же рекорд світу у приміщеннях.

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук перемогли на турнірі серії World Indoor Tour в Глазго (Шотландія), повідомляє Укрінформ.

18-річна Ярослава Магучіх завоювала «золото» у стрибках у висоту. Українка перемогла з результатом 1.93 м. Магучіх випередила британку Партрідж на 3 см.

24-річна Марина Бех-Романчук завоювала «золото» у стрибках у довжину. Українка стрибнула на 6.90 м. Це на 37 см довше за шведку Санья, яка посіла друге місце.

На цьому ж турнірі шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд в приміщенні – 6.18 м. Дюплантіс побив світовий рекорд вдруге за тиждень - 8 лютого він стрибнув на 6.17.

Світовий рекорд у стрибках з жердиною на відкритих стадіонах належить українцю Сергію Бубці - 6.14 м. Він був встановлений в 1994-му.