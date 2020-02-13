Чемпіонат світу з біатлону стартує в Італії змішаною естафетою

В Антгольці-Антерсельві (Італія) розпочинається 54-й чемпіонат світу з біатлону.

Змагання в четвер, 13 лютого, відкриє змішана естафета, де Україну представлятимуть Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний (гонка стартує о 15.45 за київським часом), повідомляє Укрінформ.

Днем пізніше пройде жіночий спринт, в суботу - чоловічий. На 16 лютого заплановані гонки переслідування. 18 лютого - жіноча індивідуальна гонка, 19-го - чоловіча, а потім чемпіонат світу продовжиться одиночною змішаною естафетою (сингл-мікст). Класичні естафети пройдуть 22 лютого. Змагальну програму 23 лютого завершать мас-старти.

У складі чоловічої збірної України разом з Артемом Примою і Дмитром Підручним також виступлять Сергій Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко і Антон Дудченко. У жіночій команді Анастасії Меркушиній і Юлії Джимі, компанію складуть Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Валя Семеренко і Юлія Журавок.

Торік на чемпіонаті світу в Естерсунді (Швеція) Дмитро Підручний виграв "золото" у гонці переслідування на 12,5 км, а Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валя Семеренко стали бронзовими призерами в естафеті 4х6 км.

Загалом скарбничка нагород збірної України на чемпіонатах світу налічує 37 медалей - 7 золотих, 10 срібних і 20 бронзових.