Українки вибороли всі призові місця на змаганнях зі стрибків у висоту в Словаччині

Українські легкоатлетки вписали сторінку в історію міжнародних змагань зі стрибків у висоту — зайняли весь п’єдестал на турнірі Banskobystricka Latka у Словаччині.

Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко і Юлія Левченко вибороли “золото”, “срібло” і “бронзу” змагань у Банській Бистриці. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Ярослава Магучіх виграла змагання з результатом 1,96 м. Ірина Геращенко і Юлія Левченко взяли висоту 1,93 м, але Геращенко зробила це з першої спроби і стала другою, Левченко - третя.

“Ярослава показала свої найкращі спортивні якості у боротьбі зі своїми основними суперницями. Ми зробимо максимум від нас залежного, щоб стрибати вище уже цього зимового сезону”, - зазначила Тетяна Степанова, тренер Ярослави Магучіх.

Також святкувала перемогу Вікторія Ратнікова. На турнірі OrlenCup у Лодзі вона подолала дистанцію 60 м з особистим рекордом 7,32 с. Юлія Чумаченко стала другою зі стрибків у висоту (1,89 м).

Фото: XSPORT