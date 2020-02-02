Українець Чухаджян переміг росіянина і завоював пояс WBA International

Бій відбувся в російському Калінінграді, Чухаджян переміг роздільним рішенням суддів.

23-річний український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян переміг росіянина Сергія Воробйова і завоював пояс WBA International, повідомляє Укрінформ.

Бій став головною подією вечора боксу на арені «Янтарний» в Калінінграді (Росія). 10-раундовий поєдинок тривав всю дистанцію. Лише в перших двох раундах Воробйов мав перевагу, надалі домінував українець.

Чухаджян переміг роздільним рішенням суддів. Один суддя віддав перемогу Воробйову 95:96, а двоє – Чухаджяну 99:91 і 96:94.

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Відзначимо, що після пояса International йде титул WBA Regular, яким володіє Олександр Беспутін. Втім, росіянин здав позитивну допінг-пробу. А поясом WBA Super в цій вазі володіє легендарний Менні Пакьяо.