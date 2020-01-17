Чемпіонат України з футболу поновиться 22 лютого
19-й тур, яким розпочнеться друга частина першості, пройде 22-23 лютого, повідомляє Укрінфоорм.
Розклад матчів туру:
22 лютого
"Маріуполь" - "Зоря" (Лкганськ). Початок гри о 14.00
"Карпати" (Львів) - "Дніпро-1". 14.00
"Олімпік" (Донецьк) - "Львів". 17.00
23 лютого
"Олександрія" - "Колос" (Ковалівка). 14.00
"Динамо" (Київ) - "Ворскла" (Полтава). 17.00
"Шахтар" (Донецьк) - "Десна" (Чернігів). 17.00.
Турнірне становище (усі команди провели по 18 ігор): "Шахтар" - 50 очок, "Динамо" - 36, "Заря" - 34, "Десна" - 33, "Олександрія" - 33, "Маріуполь" - 22, "Колос" - 20, "Дніпро-1" - 18, "Олімпік" - 18, "Львів" - 15, "Ворскла" - 14, "Карпати" - 11.
У списку кращих бомбардиров з 15-ма голами упевнено лідирує форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес.