Чемпіонат України з футболу поновиться 22 лютого

Чемпіонат України з футболу поновиться 22 лютого

Укрінформ
Дирекція української футбольної Прем’єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів найближчих турів чемпіонату УПЛ сезону-2019/2020.

19-й тур, яким розпочнеться друга частина першості, пройде 22-23 лютого, повідомляє Укрінфоорм.

Розклад матчів туру: 

22 лютого

"Маріуполь" - "Зоря" (Лкганськ). Початок гри о 14.00

"Карпати" (Львів) - "Дніпро-1". 14.00

"Олімпік" (Донецьк) - "Львів". 17.00

23 лютого

"Олександрія" - "Колос" (Ковалівка). 14.00

"Динамо" (Київ) - "Ворскла" (Полтава). 17.00

"Шахтар" (Донецьк) - "Десна" (Чернігів). 17.00.

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Турнірне становище (усі команди провели по 18 ігор): "Шахтар" - 50 очок, "Динамо" - 36, "Заря" - 34, "Десна" - 33, "Олександрія" - 33, "Маріуполь" - 22, "Колос" - 20, "Дніпро-1" - 18, "Олімпік" - 18, "Львів" - 15, "Ворскла" - 14, "Карпати" - 11. 

У списку кращих бомбардиров з 15-ма голами упевнено лідирує форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес.

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