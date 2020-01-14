Безпрограшна серія норвежця досягла 111 партій.

Норвезький шахіст Магнус Карлсен побив світовий рекорд за кількістю партій без поразок в шахах з класичним контролем часу, повідомляє Укрінформ.

14 січня він зіграв внічию з голландцем Йорденом ван Форестом на супертурнірі у Вейк-ан-Зеї, після чого його безпрограшна серія досягла 111 ігор поспіль. Останній раз Карлсен програвав 31 липня 2018 року.

Попереднє досягнення (110 ігор) належало радянському і нідерландському гросмейстеру Сергію Тівякову, а також хорвату Богдану Лаличу.

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Рекорд Тівякова і Лалича не є офіційним, бо їх перемоги не були зафіксовані з дотриманням всіх формальностей. Офіційний рекорд за кількістю матчів без поразок (100) раніше належав китайцю Дін Ліженю - його Карлсен побив в жовтні 2019 року.

Нагадаємо, Магнус Карлсен утримує звання чемпіона світу з шахів з 2013 року.