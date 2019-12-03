Футбольні “договорняки”: поліція заявляє, що слідство зупинили

Слідство у справі організації так званих договірних футбольних матчів зупинили.

Про це йдеться у відповіді Головного слідчого управління Нацполіції на запит Укрінформу.

”Станом на 21 листопад 2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п.3 ч. 1 ст. 280 Кримінального процесуального кодексу”, - йдеться у відповіді Нацполіції.

Водночас норма законодавства, на яку посилаються у Нацполіції, передбачає зупинення слідства на період виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Про що саме йдеться, у ГСУ Нацполіції не уточнили, пославшись на таємницю слідства.

Як повідомлялося, у травні 2018 року керівники Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Генпрокуратури і Федерації футболу України прозвітували про проведення спецоперації, у ході якої було задокументовано діяльність п’яти злочинних груп та 35 футбольних клубів. Правоохоронці тоді провели 40 обшуків на території 10 областей.

За даними правоохоронців, до складу злочинних груп увійшли президенти футбольних клубів, колишні та діючі гравці, арбітри, тренери і комерційні структури. Зокрема, слідчі встановили понад 320 осіб, які були задіяні в корупційних «схемах» та причетні до вчинення злочинів більш ніж у 57 епізодах.

У повідомленні на сайті МВС йшлося, що рахунки «договірного» матчу заздалегідь були відомі їх організаторам ще до його початку. На таких матчах учасники злочинних груп могли швидко заробити великі гроші. Знаючи майбутній результат гри, вони особисто або через довірених осіб робили ставки на ресурсах букмекерських контор, які зареєстровані в країнах Азії. «Футбольний бізнес» приносив організаторам «замовних» матчів шалені прибутки. У грі на тоталізаторі зловмисники заробляли до 5 мільйонів доларів на рік.

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За даними “Української правди”, у списку з 35 клубів, які потрапили в поле уваги правоохоронців, опинилися: ФК "Волинь" міста Луцьк, FC GELIOS, ФК "Суми", ФК "Балкани", ФК "Миколаїв", МФК "Кремінь", ФК "Десна", ФК "Жемчужина", ФК "ФК Нива", ФК "Інгулець", ФК "Говерла", ФК "Олександрія", ФК "Таврія", ФК "Луганськ", ФК "Ворскла", ФК "Колос", ФК "Черкаський Дніпро", ФК "Донецьк Олімпік", ФК "Poltava", ФК "Оболонь", ФК "Зірка" (Кропивницький), ФК "Буковина", ФК "Енергія" (Нова Каховка), ФК "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка), ФК "Прикарпаття", ФК "Нікополь", ФК "Реал Фарма" (Овідіополь), ФК "Кристал Херсон", ФК "Арсенал", ФК "Гірник Спорт" (Горішні Плавні), ФК "Петриківка" та інші.

Серед них п’ять клубів Прем’єр-ліги – донецький "Олімпік", кіровоградська "Олександрія", кропивницька "Зірка", полтавська "Ворскла" і луганська "Зоря" .