"Динамо" обіграло "Олімпік" на стадіоні Валерія Лобановського

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Укрінформ
Київське "Динамо" з рахунком 3:1 здобуло виїзну перемогу над донецьким "Олімпіком" у заключному матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

На столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського м'ячі забили іранський півзахисник "Олімпіка" Шахаб Захедітабар (38-ма хвилина), форвард "біло-синіх" Артем Беседін (37, 79) та уругвайський хавбек динамівців Карлос Де Пена (87), повідомляє Укрінформ.

На 74-й хвилині червону картку отримав півзахисник "Олімпіка" Андрій Кравчук.

Результати інших поєдинків:

"Зоря" (Луганськ) - "Карпати" (Львів) - 2:0

голи: Віталій Вернидуб (54-а хвилина), Назарій Русин (87).

ФК "Львів" - "Дніпро-1" - 0:2

голи: Дмитро Коркішко (16), Ігор Когут (61).

"Ворскла" (Полтава) - "Колос" (Ковалівка) - 1:0

гол: Денис Васін (38, з пенальті).

"Десна" (Чернігів) - "Олександрія" - 2:0

голи: Дмитро Хльобас (47), Олександр Філіппов (60).

"Маріуполь" - "Шахтар" (Донецьк) - 1:1

голи: Ілля Путрія (49) - Тайсон (15, з пенальті).

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Турнірне становище: "Шахтар" - 44 очки, "Динамо" - 33, "Зоря" - 31, "Десна" - 30, "Олександрія" - 27, "Дніпро-1" - 18, "Олімпік" - 18, "Маріуполь" - 18, "Колос" - 17, "Карпати" - 11, "Львів" - 11, "Ворскла" - 11.

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