"Динамо" обіграло "Олімпік" на стадіоні Валерія Лобановського
На столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського м'ячі забили іранський півзахисник "Олімпіка" Шахаб Захедітабар (38-ма хвилина), форвард "біло-синіх" Артем Беседін (37, 79) та уругвайський хавбек динамівців Карлос Де Пена (87), повідомляє Укрінформ.
На 74-й хвилині червону картку отримав півзахисник "Олімпіка" Андрій Кравчук.
Результати інших поєдинків:
"Зоря" (Луганськ) - "Карпати" (Львів) - 2:0
голи: Віталій Вернидуб (54-а хвилина), Назарій Русин (87).
ФК "Львів" - "Дніпро-1" - 0:2
голи: Дмитро Коркішко (16), Ігор Когут (61).
"Ворскла" (Полтава) - "Колос" (Ковалівка) - 1:0
гол: Денис Васін (38, з пенальті).
"Десна" (Чернігів) - "Олександрія" - 2:0
голи: Дмитро Хльобас (47), Олександр Філіппов (60).
"Маріуполь" - "Шахтар" (Донецьк) - 1:1
голи: Ілля Путрія (49) - Тайсон (15, з пенальті).
Турнірне становище: "Шахтар" - 44 очки, "Динамо" - 33, "Зоря" - 31, "Десна" - 30, "Олександрія" - 27, "Дніпро-1" - 18, "Олімпік" - 18, "Маріуполь" - 18, "Колос" - 17, "Карпати" - 11, "Львів" - 11, "Ворскла" - 11.