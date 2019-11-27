Суперліга Парі-Матч: старт другого кола

Особлива увага прикута до виступів дебютантів – «Прометея» і «Харківських Соколів».

У четвер в Суперлізі Парі-Матч стартує друге коло регулярної частини чемпіонату. В рамках ігрового тижня команди проведуть сім матчів. Головна інтрига – як зіграють свої поєдинки новачки вищого дивізіону «Прометей» (Кам’янське) і «Харківські Соколи» , які на старті продемонстрували абсолютно протилежні результати.

Потрібно відзначити, що ігри пройдуть після паузи пов'язаної з Кубком України. 1/8 фіналу вийшла вдалою далеко не для всіх представників Суперліги. Головною сенсацією став виліт з турніру переможця першого кола – «Прометея». У чемпіонаті команда поступилася лише одного разу («Черкаським Мавпам» на виїзді 85:90). А в Кубку «Прометей» в овертаймі програв «Одесі» битву за путівку у чвертьфінал.

«Прометей» тепер спробує реабілітуватися за поразку в матчі з «Миколаєвом», який перед цим зіграє ще і з «Запоріжжям». Саме цей матч в четвер і відкриє друге коло Суперліги.

Нагадаємо, що все ще без перемог йдуть «Харківські Соколи». Команду чекають матчі з «Київ-Баскет» і з «Черкаськими Мавпами». Аутсайдер чемпіонату стає по-спортивному тільки злішим через тривалу серію і потрапити під гарячу руку може хто завгодно.

Однією з головних тем цього тижня також стало посилення «Запоріжжя», де тепер гратиме Максим Сандул. Його поява в команді збіглася з травмою Андрія Кожем'якіна, який повернеться в стрій не раніше наступного року.

«Ми уважно стежимо за американськими гравцями, але поки не знайшли такого, який би міг нас підсилити на потрібній позиції. Максим Сандул прийшов до нас дуже вчасно. До того ж він не легіонер, йому не потрібна адаптація, а я тепер не обмежений ротацією», - розповів головний тренер «Запоріжжя» Валерій Плеханов.