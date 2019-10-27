Формула-1: Ферстаппена оштрафували, він втратив поул на Гран-прі Мексики

Формула-1: Ферстаппена оштрафували, він втратив поул на Гран-прі Мексики

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Укрінформ
З першої позиції стартуватиме Шарль Леклер з «Феррарі». 

В Мехіко на автодромі імені братів Родрігесів триває 18-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможця кваліфікації Гран-прі Мексики голландця Макса Ферстаппена («Ред Булл») оштрафували, поул-позишин перейшов до Шарля Леклера («Феррарі»). Про це повідомляє Укрінформ.

Стюарди Гран-прі Мексики розглянули всі обставини інциденту в кінці кваліфікації і прийняли рішення покарати Макса Ферстаппен за недотримання спортивного регламенту. Після аварії Валттері Боттаса («Мерседес») були вивішені жовті прапори, проте голландець не зменшив швидкість і проїхав найшвидший третій сектор. Ферстаппен сам визнав, що не зменшував швидкість, хоча бачив розбитий болід Боттаса.

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За порушення правил Ферстаппена оштрафували втратою трьох місць на стартовій решітці. Таким чином, пілот «Ред Булл» почне недільну гонку не першим, а четвертим. З поул-позишин гонку почне Шарль Леклер. Другий – Себастьян Феттель («Феррарі»), третій – Льюїс Гемілтон («Мерседес»).

Головна гонка Гран-прі Мексики відбудеться 27 жовтня. Початок о 21:10 за київським часом.

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