Формула-1: Ферстаппена оштрафували, він втратив поул на Гран-прі Мексики

З першої позиції стартуватиме Шарль Леклер з «Феррарі».

В Мехіко на автодромі імені братів Родрігесів триває 18-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможця кваліфікації Гран-прі Мексики голландця Макса Ферстаппена («Ред Булл») оштрафували, поул-позишин перейшов до Шарля Леклера («Феррарі»). Про це повідомляє Укрінформ.

Стюарди Гран-прі Мексики розглянули всі обставини інциденту в кінці кваліфікації і прийняли рішення покарати Макса Ферстаппен за недотримання спортивного регламенту. Після аварії Валттері Боттаса («Мерседес») були вивішені жовті прапори, проте голландець не зменшив швидкість і проїхав найшвидший третій сектор. Ферстаппен сам визнав, що не зменшував швидкість, хоча бачив розбитий болід Боттаса.

За порушення правил Ферстаппена оштрафували втратою трьох місць на стартовій решітці. Таким чином, пілот «Ред Булл» почне недільну гонку не першим, а четвертим. З поул-позишин гонку почне Шарль Леклер. Другий – Себастьян Феттель («Феррарі»), третій – Льюїс Гемілтон («Мерседес»).

Головна гонка Гран-прі Мексики відбудеться 27 жовтня. Початок о 21:10 за київським часом.