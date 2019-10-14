Легендарний Петр Чех вдало дебютував в хокеї

Чеський воротар приніс своїй команді перемогу в серії булітів.

Колишній футбольний воротар «Челсі» і «Арсенала» Петр Чех провів перший матч за напівпрофесіональний англійська хокейний клуб «Гілфорд Фенікс», повідомляє Укрінформ.

Чех вийшов на лід у якості стартового воротаря на гру проти «Суїндон Вайлд Кетс». У підсумку він пропустив дві шайби, а в серії булітів допоміг команді перемогти, відбивши вирішальний кидок.

Команда Чеха перемогла 3:2, а його визнали кращим гравцем матчу.

Чеський воротар нині поєднує адміністративну роботу в «Челсі» та кар’єру хокеїста.

Нагадаємо, Петр Чех завершив футбольну кар'єру в травні - його останнім матчем став фінал Ліги Європи, в якому «Арсенал» програв «Челсі» (1:4).

З 2015 по 2019 рік Чех виступав за «Арсенал», а до цього протягом 11 років грав в «Челсі», з яким в 2012 році виграв Лігу чемпіонів, а також чотири рази ставав чемпіоном Англії.