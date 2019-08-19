Ротань оголосив список збірної U-21 на матчі проти Фінляндії і Мальти

«Молодіжка» сформована на базі збірної, яка виграла чемпіонат світу.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список гравців, які готуватимуться до матчів відбору на Євро-2021 (U-21) проти Мальти та Фінляндії. Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Владислав Кучерук («Динамо»), Олег Білик («Олександрія»), Андрій Кожухар («Чорноморець»);

Захисники: Юхим Конопля («Десна»), Денис Попов («Динамо»), Євген Чеберко («Зоря»), Олексій Биков, Віктор Корнієнко (обидва – «Маріуполь»), Богдан Милованов («Спортинг-В», Іспанія), Валерій Бондар («Шахтар»);

Півзахисники: Микола Шапаренко, Георгій Цитаїшвілі (обидва – «Динамо»), Сергій Булеца («Дніпро-1»), Максим Луньов, Богдан Ледньов (обидва – «Зоря»), Євген Смирний («Колос»), Максим Чех, Дмитро Топалов (обидва – «Маріуполь»), Роман Вантух («Олімпік»), Ахмед Алібеков («Слован», Чехія), Михайло Мудрик («Шахтар»);

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Нападники: Владислав Супряга («Дніпро-1»), Назарій Русин («Зоря»), Владислав Вакула («Маріуполь»), Данило Сікан («Шахтар»).

Резервний список: Богдан Білошевський («Динамо»), Олександр Назаренко («Дніпро-1»), Владислав Дубінчак, Володимир Якимець, Артем Козак (всі – «Карпати»), Олег Кожушко («Колос»), Владислав Бабогло («Олександрія»).

З Фінляндією Україна зіграє 6 вересня, з Мальтою - 10 вересня. Обидва матчі зіграють в Запоріжжі.