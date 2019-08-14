Тетяна Погрібна, тренер наймолодшого чемпіона зі стрибків у воду Олексія Середи

Головним спортивним героєм України цього літа став 13-річний стрибун у воду Олексій Середа. Його перемога на дорослому чемпіонаті Європи вже стала унікальним досягненням. Ніхто раніше в такому віці – 13 років і 7 місяців не досягав такого успіху. Попередній рекордсмен - британець Томас Дейлі - здобув «золото» на чемпіонаті Європи-2008, коли йому було 13 років і 10 місяців. Крім цього, Олексій потужно дебютував на дорослому чемпіонаті світу (два четвертих місця) і змусив про себе говорити увесь світ. Про історію успіху, психологічні моменти адаптації до професіонального спорту та про плани на майбутнє Укрінформ розпитав тренера Олексія Середи – Тетяну Погрібну.

- Що такого ви розгледіли в Олексії, коли погодились взяти в свою групу?

- Вразив його вхід у воду. Розумієте, Олексій з першого разу виконав те, що робили діти, які вже давно тренувалися. Він чисто увійшов у воду, без бризку. Я це побачила і вирішила, все – беру.

- Наскільки сьогодні Олексій реалізував свій потенціал? Скажімо, з китайцями йому під силу конкурувати в майбутньому?

- Звичайно плануємо в майбутньому конкурувати з китайцями і потенціал для цього в Олексія є. Але потрібно багато працювати, ускладнювати стрибки. Я це добре розумію, тому і налаштовую Олексія на те, що попереду ще є, над чим працювати.

- Чому саме вишка? І чи є в планах вийти на трамплін?

- Ну, він стрибає і з трампліна також. Але зараз конкурувати з дорослими стрибунами на трампліні він не може. У силу свого віку Олексій ще легенький, а для якісних стрибків з трампліна потрібна сила, вага, потужність, аби добре відштовхнутися. Тому зараз він сконцентрований на 10-метровій вишці. Стрибки на цьому снаряді йому підкоряються легко. Скажімо, в 11 років він вже стрибав 3,5 оберти, а це вже клас.

- Наскільки важко фізично та психологічно жити життям професійного спортсмена в 13 років?

- Важко, але у нього характер такий, що він цими дорослими проблемами не дуже й переймається. Олексій сьогодні не уявляє свого життя без стрибків у воду. Він справжній спортивний фанатик. Якщо його не пустити на тренування – це для нього найбільше покарання. Тому все що навколо стрибків він сприймає спокійно, виважено. На багато якихось побутових моментів взагалі не зважає. Нині він просто по-дитячому отримує задоволення він спорту і це чудово.

Окремо хочу сказати, що успіхи Олексія Середи – це не лише його талант і фанатична праця. Це чітка і професіональна робота усієї збірної Україні. У нас сьогодні є унікальна тренувальна база в Києві. Колосальну робота для наших стрибунів робить президент федерації Ігор Лисов, головний тренер збірної Тамара Токмачова. Варто згадати і про директора Луганської спортивної школи «Олімпійська надія» Наталію Барчишак, яка також доклала чимало зусиль, аби увесь світ сьогодні дізнався про талановитого українського спортсмена Олексія Середу.