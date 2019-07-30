Американський геймер виграв $3 000 000 на турнірі з Fortnite

У Нью-Йорку на тенісному стадіоні Артур Еш закінчився перший турнір з популярної онлайн-ігри Fortnite.

Переміг 16-річний Кайл "Bugha" Гірсдорф, який отримав три мільйони доларів, повідомляється на офіційній сторінці гри в Twitter.

Гірсдорф переміг з відривом у 59 балів від Гаррісона "Psalm" Ченга, який завоював друге місце і $1,8 млн. Загальний призовий фонд турніру склав $30 млн доларів.

"Не можу описати словами, я такий щасливий. Все, що я робив під час тренувань, окупилося, і це просто безумство", - сказав Гирсдорф.

До речі, сума виграшу в 3 мільйони доларів - найбільший в історії комп'ютерних ігор індивідуальний приз.