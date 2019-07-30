Американський геймер виграв $3 000 000 на турнірі з Fortnite
Переміг 16-річний Кайл "Bugha" Гірсдорф, який отримав три мільйони доларів, повідомляється на офіційній сторінці гри в Twitter.
Гірсдорф переміг з відривом у 59 балів від Гаррісона "Psalm" Ченга, який завоював друге місце і $1,8 млн. Загальний призовий фонд турніру склав $30 млн доларів.
"Не можу описати словами, я такий щасливий. Все, що я робив під час тренувань, окупилося, і це просто безумство", - сказав Гирсдорф.
Congrats to all of our winners this weekend at the #FortniteWorldCup Finals— Fortnite (@FortniteGame) July 28, 2019
Solo Champion: @bugha
Duos Champions: @nyhrox @aquaa
ProAM: @Airwaks @RLGRIME
Creative: #FishFam @cizzorz @hiimtylerh @suezhoo @zandOfficial pic.twitter.com/ilBs7RTeTv
До речі, сума виграшу в 3 мільйони доларів - найбільший в історії комп'ютерних ігор індивідуальний приз.