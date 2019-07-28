"Динамо" - "Шахтар". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України з футболу між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем".

"Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк)

0:0

28 липня 2019 року. Одеса. Стадіон "Чорноморець". Початок матчу о 21.00. Температура повітря +29С.

Ласкаво просимо до Одеси на поєдинок за Суперкубок України, в якому зустрічаються футболісти київського "Динамо" та донецького "Шахтаря".

Стартові склади поки не доступні.

"Динамо" - .

Головний тренер - Олександр Хацкевич (Білорусь).

"Шахтар" - .

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

Арбітр - Віталій Романов (Дніпро).

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За загальною кількістю перемог у Суперкубку України "гірники" випереджають динамівців (8:7), а в особистих зустрічах лідирують саме кияни (6:5), які торік також в Одесі обіграли "Шахтар" з рахунком 1:0.