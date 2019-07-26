Українці здобули по 3 "золота", "срібла" і "бронзи" на Європейському олімпійському фестивалі

В Баку (Азербайджан) триває ХV Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ).

У передостанній, шостий день змагань українці здобули дев'ять нагород - по три золотих, срібних та бронзових медалей, повідомляє Укрінформ.

Новоспеченими переможцями та призерами ЄЮОФ-2019 стали гімнасти Назар Чепурний (вільні вправи - "золото", кінь - "золото", кільця - "срібло"), Ілля Ковтун (вільні вправи - "срібло", кінь - "бронза"), Володимир Костюк (кінь, "бронза"), Анастасія Мотак (опорний стрибок - "срібло"); плавці Ростислав Крижанівський (брас, 100 метрів, - "золото"), Євгенія Жукова (100 метрів, на спині, - "бронза"), дзюдоїст Тимур Валєєв (вагова категорія до 81 кг - "бронза").

В активі збірної України поки 21 нагорода - 6 золотих, 6 срібних, 9 бронзових та 6-те місце у загальнокомандному заліку.

Європейський юнацький олімпійський фестиваль пройде до 27 липня.