Ще один відомий боксер помер за цей тиждень від спортивних травм

Аргентинський боксер Уго Сантільян помер у четвер унаслідок ушкоджень, отриманих під час двобою.

Про це повідомляє BBC.

«Уго Сантільян, 23-річний аргентинський боксер, помер цього четверга через травми, отримані в ході спортивного поєдинку минулої суботи. Це вже друга загибель відомих боксерів за цей тиждень, оскільки у вівторок була підтверджена смерть російського 28-річного спортсмена Максима Дадашева - теж від спортивних травм», - ідеться в повідомленні.

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Сантільяна вчасно госпіталізували та прооперували, проте медичне втручання так і не допомогло врятувати життя молодого аргентинського боксера.

Боксерська спільнота із сумом зреагувала на ці дві смерті, назвавши поточний тиждень «сумним для боксу».

Фото: www.boxingscene.com