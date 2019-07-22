Збірна України здобула "срібло" чемпіонату світу з фехтування на шпагах

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах стала срібним призером чемпіонату світу, який проходить у Будапешті (Угорщина).

Українська команда у складі Богдана Нікішина, Анатолія Герея, Романа Свічкаря та Ігоря Рейзліна після перемог над збірними Гонконгу (45:40), Угорщини (45:36) та Італії (37:34) у півфіналі обіграли Китай (38:24), а у фіналі поступилися Франції (37:45), повідомляє Укрінформ.

У матчі за "бронзу" швейцарці взяли гору над китайцями (45:35).

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У заключний день чемпіонату світу 23 липня пройдуть командні турніри у рапіристів та шаблісток.

В активі українських фехтувальників 4 медалі - 1 золота, 1 срібна та 2 бронзові.