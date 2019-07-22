«Арсенал-Київ» знімається з Першої ліги

Запорізький «Металург» вже готовий замінити столичний клуб.

«Арсенал-Київ» не гратиме у Першій лізі в новому сезоні. Як стало відомо Sport Arena, керівництво столичного клубу повідомило про це рішення президента ПФЛ Сергія Макарова в офіційній заяві.

Причина зняття з чемпіонату - фінансові і організаційні проблеми клубу. Також кілька колишніх гравців подали позовні заяви про невиконання «Арсеналом-Київ» контрактних зобов'язань.

Місце київського клубу у Першій лізі, за неофіційною інформацією, займе запорізький «Металург», який в минулому сезоні в стикових матчах за право грати в дивізіоні поступився «Агробізнесу».

В кінці минулого місяця «каноніри» почали підготовку до нового сезону, тренером команди залишився Ігор Леонов.

За підсумками минулого сезону «Арсенал-Київ» вилетів з Прем'єр-ліги (УПЛ), зайнявши 12-е місце в чемпіонаті.