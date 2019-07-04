Українські баскетболісти розгромили китайців на Всесвітній Універсіаді
Укрінформ
На XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі (Італія) розпочався чоловічий баскетбольний турнір.
Студентська збірна України у першому матчі завдала поразки команді Китаю - 115:64 (28:24, 32:13, 28:9, 27:18), повідомляє Укрінформ.
Найрезультативнішим у складі "синьо-жовтих" став Вадим Прокопенко, який набрав 22 очки.
В іншому поєдинку групи С баскетболісти Фінляндії протистоятимуть команді США, з якою українці зустрінуться 5 липня.
Змагальна програма студентських Ігор-2019 триватиме до 14 липня.