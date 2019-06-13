Хокеїсти “Сент-Луїса” вперше в історії виграли Кубок Стенлі

Хокеїсти американського клубу “Сент-Луїс Блюз” вперше в історії стали володарями Кубка Стенлі.

Для визначення переможця у фінальній серії плей-офф НБА знадобилися 7 матчів. У вирішальній сьомій грі "Сент-Луїс Блюз” обіграв “Бостон Брюїнз” із рахунком 4:1. Рахунок у серії став 4:3 (до 4-х перемог). Про це повідомляє Sport Arena.

Перші 2 шайби переможці забили ще в першому періоді (Райан О'Райлі і Алекс П'єтранджело). Інші 2 - у третьому. “Бостон” зміг відповісти на шайби Шенна і Сенфорда точним ударом Метта Грцелсіка.

Відео кращих моментів матчу:

Таким чином, “Сент-Луїс Блюз” вперше в історії став володарем Кубка Стенлі. До сезону-2018/19 кращим результатом в історії клубу був фінал конференції 2016 року. Тоді “Сент-Луїс” не зміг обіграти “Сан-Хосе Шаркс”.

Фото: Getty Images