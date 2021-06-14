Штам «Дельта» на 60% заразніший за «Альфу». І це ще не все

З поширенням «Дельти» (індійський штам коронавірусу) Англія призупинила вихід з карантину, а Шотландія й Ірландія прискорили вакцинацію

Хоча ситуація із захворюваністю на ковід-19 у світі продовжує залишатися стабільною, проте у Всесвітній організації охорони здоров’я залишаються настороженими, оскільки на осінь прогнозують поширення в Європі більш заразного штаму коронавірусу. Йдеться про штам «Дельта», який ще донедавна називали «індійським штамом» через його походження (Індія вважає, що прив’язування штаму до країни шкодить її іміджу. – Ред.). Експерти ВООЗ наголошують, що хоча цей штам ще не поширився по всьому європейському регіону, проте в деяких країнах він уже витіснив домінуючий варіант «Альфа» (тобто той, що походить з Британії) і викликає побоювання. Якщо раніше вважалося, що новий штам не змінює перебігу хвороби, то тепер з накопиченням даних і досвіду думка медиків змінилася.

У Британії «Дельта» майже витіснив місцевий штам

Наразі, за даними ВООЗ, штам «Дельта» виявлений загалом у 74 країнах (Україна поки не входить у це число). Хоча в Індії ситуація з поширенням цього варіанту покращується, але за даними ЗМІ, цей штам перетікає в нові країни, такі як Тайвань, Сінгапур, В'єтнам. Як повідомляє Bloomberg, депутат німецького Бундестагу Карл Лаутербах нещодавно заявив, що в найближчі місяці саме цей варіант, ймовірно, стане найбільш поширеним у Німеччині.

Тим часом у Великій Британії вже понад 90% нових випадків COVID-19 становлять зараження штамом коронавірусу «Дельта», повідомили в уряді Сполученого Королівства 12 червня. А вже за два дні уряд переглянув плани з запровадження останнього етапу послаблення обмежень в Англії, що був запланований на 21 червня. Зняття карантину відтермінували на чотири тижні. Повідомляється, що за 11 червня у Великій Британії зафіксували 8 125 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим показник в країні з 26 лютого, а середній показник кількості хворих за останні сім днів проти минулого тижня зріс на 49%.

Метью Геннкок

Глава британського Мінохоронздоров'я Метт Генкок повідомив, що в планах уряду «якомога швидше» модифікувати вакцини. За його словами, мета полягає в тому, щоб за 100 днів отримати препарат проти варіантів коронавірусу, а також розробити лікування і діагностику випадків зараження новими варіантами. Також Генкок зазначив, що розглядає можливість публікації планів з боротьби з варіантом «Дельта».

Заразніший на 60%, важчий і часом викликає нетипові симптоми

Попередньо вважалося, що варіант коронавірусу «Дельта» на 40% заразніший, ніж варіант коронавірусу, виявлений у Британії, про що повідомляв очільник британського МОЗ. Але дослідження, проведене Індійським геномним консорціумом SARS-CoV-2 (група лабораторій, що займаються секвенуванням («розшифровкою») геному в Індії), виявило дещо більшу різницю – у 50%. А 11 червня вийшов звіт Служби громадської охорони здоров’я Англії (Public Health England), де уточнюється, що його заразність більша не на 40%, а на 60%. Також у звіті сказано, що ризик госпіталізації у випадку індійського штаму порівняно з британським вищий у 2.26 рази, а ризик потрапити в реанімацію – вищий на 45%.

Власне, за свідченнями лікарів, може відрізнятися і перебіг хвороби, викликаний штамом «Дельта». Як пише Bloomberg, лікарі з Індії зафіксували симптоми ковіду, які зазвичай не спостерігалися у пацієнтів – порушення слуху, важкі розлади шлунку і утворення тромбів, що призводили до гангрени. Абдул Гафур, лікар-інфекціоніст із лікарні Apollo в Ченнаї (адміністративний центр на півдні Індії) сказав, що зараз він приймає значно більше пацієнтів з діареєю, ніж на початку пандемії. Ганеш Манудхане, кардіолог з Мумбаї, який за останні два місяці лікував вісім пацієнтів з тромботичними ускладненнями в лікарні Seven Hills, розповів, що деяких пацієнтів розвиваються мікротромби або невеликі згустки крові, настільки серйозні, що призводять до загибелі уражених тканин і розвитку гангрени. «Я бачив три-чотири таких випадків за весь минулий рік, а тепер це один пацієнт на тиждень», – сказав Манудхане. Він уточнив, що ріст числа хворих міг призвести до більшого числа таких рідкісних ускладнень, але його насторожує поява тромбів у тих пацієнтів, які раніше не мали проблем зі згортанням крові.

Фото: Sonu Mehta/Hindustan Times/Getty Images

Аби захиститися, деякі країни скорочують термін вакцинації

Наскільки наявні вакцини зможуть захистити від штаму «Дельта», – питання, що досі обговорюється в наукових і медичних колах і остаточної відповіді немає. Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі закликав громадян США швидше отримати дві дози щеплення від COVID-19 (наразі «Дельта» – це 6% зразків у США). За його словами, дві дози вакцини Pfizer/BioNTech або AstraZeneca «здаються ефективними» проти варіанту «Дельта». Щоправда, як йдеться у згаданому звіті Public Health England, ця ефективність може бути дещо нижчою. Без поділу на тип вакцини, вказується, що після введення однієї дози ефективність вакцини проти варіанту «Дельта» знизилася до 33,2% порівняно з 50,2% проти варіанту «Альфа». Після введення двох доз ефективність проти «Дельта» склала 80.8%, водночас як проти «Альфа» – 88.4%.

Аби попередити погіршення ситуації, у Північній Ірландії, де за попередніми даними виявлено 80 випадків варіанту «Дельта», вирішили скоротити розрив часу між введенням першої і другої доз вакцини, пише ВВС. Наразі існує проміжок від 10 до 12 тижнів між двома дозами Oxford / AstraZeneca і Pfizer / BioNTech. А тепер цей проміжок буде скорочено до 8 тижнів, підтвердило Мінохорони здоров’я країни. Цей крок зумовлений тим, аби якомога швидше охопити вакцинацією населення. «Життєво важливо, щоб ми діяли як можна швидше з тими запасами вакцини, які у нас є, щоб забезпечити максимальну кількість людей, які отримали обидві дози», – сказав начальник медслужби Північної Ірландії Майкл Макбрайд. Про подібні плани заявили і у Шотландії, про що повідомив професор Джейсон Лейтч начальник медслужби країни, додавши, що «штам «Дельта» кардинально змінив правила гри».

Можливо, Україні теж потрібно звернути увагу на завбачливі кроки інших країн. Якщо не скоротити термін між двома дозами, то хоча б максимально прискорити вакцинацію.

Юлія Горбань, Київ