До кінця літа забудемо про бюрократію – стартувала система е-лікарняних

У чому полягає виграш для лікарів, хворих, роботодавців і державного страхувальника

З 4 червня українська система охорони здоров’я зробила ще один крок до того, аби полегшити життя пацієнтам і лікарям – запустила електронні лікарняні. Щоправда, поки на новий цифровий етап вийшли не всі лікарні, а перші 250. Але до кінця літа це мають зробити усі заклади охорони здоров’я. Пацієнту тепер не доведеться по декілька разів звертатися до лікарні, якщо не вистачило бланків, печаток чи підписів, чи ж для того, щоб його закрити, якщо хвороба не має наслідків. А його роботодавцеві нагромаджувати у себе паперові листи непрацездатності і сумніватися, хворів його працівник чи ні.

Лікарі навчаться працювати з новими лікарняними за 30 хвилин

Повністю перейти на ведення лікарняних в електронному форматі медзаклади мають з 1 вересня. До цього – перехідний період, коли лікарні поступово включатимуться у своє цифрове майбутнє. Паралельно заповнювати паперові форми і електронні лікарям не доведеться. Якщо заклад підготував персонал, то з певного моменту він повністю переходить на електронну форму обігу листків непрацездатності.

Лікарка-терапевт стаціонару Київської міської клінічної лікарні №7 Ірина Лиса каже, що навчилася оформлювати електронні лікарняні всього за півгодини. «Ми знаходимо пацієнта в єдиній базі E-health, під’єднуємо його до себе в базу, оформлюємо висновок-консультацію терапевта за результатами огляду і потім складаємо висновок щодо непрацездатності, де вказуємо, скільки вона триватиме, а діагноз система «підтягне» сама. Потім документ підписуємо електронним ключем, і готово», – розповідає лікарка. Пацієнту за кілька хвилин після цього має надійти повідомлення від E-health про оформлення лікарняного, де буде зазначено його номер. А згодом – від Пенсійного фонду про те, що він перебуває на лікарняному і йому буде оплачено час хвороби.

Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснює, що ключовим завданням у запуску такого механізму було прагнення прибрати усі бар’єри, які викликають конфлікт між людиною, яка занедужала, і медпрацівником. «Часом не вистачало бланків чи ж неправильно писалися юридична адреса або місце розташування роботодавця, і це змушувало людину кілька разів ходити до лікаря і гаяти час у черзі. Ми розуміли, що цей підхід треба змінювати. З 1 вересня всі лікарні мають перейти на електронні лікарняні, що значно спростить роботу усім ланкам медичної системи. До цього триватиме перехідний період, аби заклади встигли навчити персонал», – сказав Віктор Ляшко.

За даними МОЗ, станом на 10 червня електронні лікарняні вже виписують близько 250 медзакладів (усього в електронній системі охорони здоров’я зареєстровано близько 3300 медзакладів: 1654 спеціалізованих і 1696 закладів первинки). У Мінохороні здоров’я та Мінцифри запевняють, що ресурсу, який обслуговує центральний компонент системи E-health, вистачить до кінця року, аби уникнути серйозних перебоїв із запуском нового функціоналу. Утім, пацієнти і лікарі ще досі пам’ятають, як рік тому система відчутно «зависала» під час прийому пацієнтів, тож Укрінформ надалі відслідковуватиме ситуацію.

Які ще переваги Е-лікарняного? Стане простіше і державі, і бізнесу

Михайло Федоров

Окрім того, що запровадження електронних листків непрацездатності дозволить зменшити бюрократію для лікаря і пацієнта, це ще й посприяє налагодженню більш прозорих процесів між державою та роботодавцями. Віце-прем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров детальніше пояснив ці переваги, зокрема для бізнесу. «Бізнес спочатку акумулював у себе лікарняні, потім контактував з Пенсійним фондом, якому передавав папери і, відповідно, витрачав час. Тепер все здійснюватиметься автоматично: бізнес одразу матиме інформацію про те, хто зі співробітників на лікарняному, і здійснюватиме виплати напряму», – пояснив Федоров. Він також додав, що електронний лікарняний захищатиме персональну інформацію працівника: відтепер ні роботодавець, ні пенсійний фонд не знатимуть про те, чим саме хворіє людина.

Перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик додає, що нова система дозволить ефективно застосовувати ризикоорієнтовані підходи до перевірки листків непрацездатності та проведення страхових виплат. «Після внесення інформації електронний лікарняний в перший же день бачить і роботодавець, і страхувальник – Пенсійний фонд, і також це може зробити застрахована особа. Відповідні сервіси є відкритими на електронній платформі Пенсійного фонду – кабінет страхувальника (роботодавця) і застрахованої особи», – каже Євген Котик.

Урядовці наголосили, що одним із ризиків паперового обігу лікарняних є те, що їх можна було з легкістю купити через Інтернет, а перехід на їхню електронну форму, завірену цифровим підписом лікаря, убезпечить від такої корупційної складової. За словами Михайла Федорова, за рік близько 5,5 млн українців отримують 18 млрд грн лікарняних виплат, а із запровадженням електронного листка непрацездатності можна буде відстежити, наскільки ці виплати стали ефективними. В уряді передбачають, що запуск електронних лікарняних дозволить державі зекономити до 4 мільярдів гривень на рік.

Юлія Горбань, Київ