Підтримка Протасевича, стронгмен-рекорд і малятко лами

Події семи днів, що минули (з 22 до 28 травня) – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Анатолій Сірик

Українські активісти 23 травня вийшли під будівлю МЗС у Києві на акцію з вимогою негайної реакції від української влади та міжнародної спільноти на затримання редактора внесеного у Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишнього редактора також визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Його разом із подругою, громадянкою РФ, студенткою вільнюського Європейського гуманітарного університету Софією Сапегою, затримали, знявши з рейсу літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі. Борт екстрено посадили на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли винищувач МіГ-29.

Фото: Юлія Овсяннікова

У Києві 22 травня відбувся Транс*марш-2021 від Михайлівської до Поштової площі, організований з нагоди другої річниці затвердження Міжнародної класифікації хвороб 11-го перегляду Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Водночас противники ЛГБТ з організації "Традиція і порядок" намагалися перешкодити заходу. Поліція запобігала таким спробам. Заходи пройшли без грубих порушень правопорядку.

Фото: Павло Багмут

До України цього тижня доставили 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, закупленої за державний кошт. Загалом партія налічує 167 тисяч доз, 50 тисяч очікуються до кінця тижня. Вакциною щеплюватимуть освітян, а також медиків, представників силових структур. Для тих, кого вакцинують дозами з цієї партії, одразу резервується з цієї ж партії друга доза Pfizer.

Фото: Євген Котенко

Найсильніша людина світу Олексій Новіков і чемпіон світу зі стронгмену Олександр Лашин встановили унікальний рекорд України. Спортсмени протягнули 8 вагонів метро загальною вагою понад двісті тонн на відстань 20 метрів за декілька хвилин. Вперше в історії стронгмену спортсмени тягнули вагони метрополітену без допоміжних засобів опори.

Фото: Юлій Зозуля

Міністерство юстиції разом із Фондом державного майна виставили на продаж Південну виправну колонію №51 в Одесі за стартовою ціною 223 мільйони гривень. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, йдеться про близько 6 гектарів землі, до будівлі підведено комунікації, там «тихенькі сусіди, чудовий клімат».

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів.

Фото: Євген Котенко

Акція "Досить спонсорувати державний тероризм Лукашенка!" біля Міністерства закордонних справ України у Києві.

Фото: Юлій Зозуля

На території Південної виправної колонії №51 в Одесі, яку Міністерство юстиції разом із Фондом державного майна виставили на продаж за стартовою ціною 223 мільйони гривень.

Фото: Юлія Овсяннікова

Правоохоронці затримують представника радикальної організації "Традиції і порядок", противника ЛГБТ, який намагався напасти на учасників маршу на підтримку трансгендерів у Києві.

Фото: Володимир Тарасов

Дим здіймається над місцем влучання снарядів під час тактичних батальйонних навчань окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України на загальновійськовому полігоні міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів на Рівненщині.

Фото: Дмитро Стаховський

Священнослужителі під час вшанування борців за Незалежність України з нагоди Дня героїв на алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Учасники велодня у Харкові.

Фото: Євген Котенко

Учасник XІX Міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup 2021 у Києві.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Ігровий момент товариського матчу між національними збірними України та Бахрейну з футболу на території ОСК "Металіст" у Харкові.

Фото: Геннадій Мінченко

Відвідувачі виставки до Міжнародного дня Африки у Національному музеї літератури України у Києві.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Учасник навчань бійців Харківської окремої бригади територіальної оборони під час виконання завдання "Захоплення терористами спостережного пункту" на Харківщині.

Фото: Олексій Ковальов

Лебеденя на озері Чисте у Сєвєродонецьку Луганської області.

Фото: Олексій Ковальов

Перепілки у клітках на фермерському господарстві у Сватовому Луганської області.

Фото: Олександр Лапін

Ведмежата у Подільському зоопарку Вінниці.

Фото: Олександр Лапін

Дитинча лами, що нещодавно народилося в Подільському зоопарку Вінниці.

Фото: Дмитро Смольєнко

Працівники Національного заповідника "Хортиця" під час створення комплексу "Меморіал хортицьких менонітів" заповідника у Запоріжжі.

Фото: Сергій Гудак

Кузов покинутої вантажівки у селі Смереково на Закарпатті.