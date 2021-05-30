Підтримка Протасевича, стронгмен-рекорд і малятко лами
Українські активісти 23 травня вийшли під будівлю МЗС у Києві на акцію з вимогою негайної реакції від української влади та міжнародної спільноти на затримання редактора внесеного у Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишнього редактора також визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Його разом із подругою, громадянкою РФ, студенткою вільнюського Європейського гуманітарного університету Софією Сапегою, затримали, знявши з рейсу літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі. Борт екстрено посадили на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли винищувач МіГ-29.
У Києві 22 травня відбувся Транс*марш-2021 від Михайлівської до Поштової площі, організований з нагоди другої річниці затвердження Міжнародної класифікації хвороб 11-го перегляду Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Водночас противники ЛГБТ з організації "Традиція і порядок" намагалися перешкодити заходу. Поліція запобігала таким спробам. Заходи пройшли без грубих порушень правопорядку.
До України цього тижня доставили 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, закупленої за державний кошт. Загалом партія налічує 167 тисяч доз, 50 тисяч очікуються до кінця тижня. Вакциною щеплюватимуть освітян, а також медиків, представників силових структур. Для тих, кого вакцинують дозами з цієї партії, одразу резервується з цієї ж партії друга доза Pfizer.
Найсильніша людина світу Олексій Новіков і чемпіон світу зі стронгмену Олександр Лашин встановили унікальний рекорд України. Спортсмени протягнули 8 вагонів метро загальною вагою понад двісті тонн на відстань 20 метрів за декілька хвилин. Вперше в історії стронгмену спортсмени тягнули вагони метрополітену без допоміжних засобів опори.
Міністерство юстиції разом із Фондом державного майна виставили на продаж Південну виправну колонію №51 в Одесі за стартовою ціною 223 мільйони гривень. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, йдеться про близько 6 гектарів землі, до будівлі підведено комунікації, там «тихенькі сусіди, чудовий клімат».
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів.
Акція "Досить спонсорувати державний тероризм Лукашенка!" біля Міністерства закордонних справ України у Києві.
На території Південної виправної колонії №51 в Одесі, яку Міністерство юстиції разом із Фондом державного майна виставили на продаж за стартовою ціною 223 мільйони гривень.
Правоохоронці затримують представника радикальної організації "Традиції і порядок", противника ЛГБТ, який намагався напасти на учасників маршу на підтримку трансгендерів у Києві.
Дим здіймається над місцем влучання снарядів під час тактичних батальйонних навчань окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України на загальновійськовому полігоні міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів на Рівненщині.
Священнослужителі під час вшанування борців за Незалежність України з нагоди Дня героїв на алеї Героїв Небесної сотні у Києві.
Учасники велодня у Харкові.
Учасник XІX Міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup 2021 у Києві.
Ігровий момент товариського матчу між національними збірними України та Бахрейну з футболу на території ОСК "Металіст" у Харкові.
Відвідувачі виставки до Міжнародного дня Африки у Національному музеї літератури України у Києві.
Учасник навчань бійців Харківської окремої бригади територіальної оборони під час виконання завдання "Захоплення терористами спостережного пункту" на Харківщині.
Лебеденя на озері Чисте у Сєвєродонецьку Луганської області.
Перепілки у клітках на фермерському господарстві у Сватовому Луганської області.
Ведмежата у Подільському зоопарку Вінниці.
Дитинча лами, що нещодавно народилося в Подільському зоопарку Вінниці.
Працівники Національного заповідника "Хортиця" під час створення комплексу "Меморіал хортицьких менонітів" заповідника у Запоріжжі.
Кузов покинутої вантажівки у селі Смереково на Закарпатті.