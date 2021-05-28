Помер ексголова Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь
Укрінформ
Помер колишній голова Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь.
Цю інформацію у коментарі Укрінформу підтвердив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
“Так, це правда, на жаль, Віктор Гвоздь помер”, - сказав він.
За поширеною у ЗМІ інформацією, Віктор Гвоздь помер в Єгипті після занурення в море з аквалангом. Його доставили до клініки, але врятувати не змогли. Лікарі кажуть, що колишній очільник СЗР занадто довго перебував під водою.
Як відомо, український військовий, розвідник та дипломат і науковець Віктор Іванович Гвоздь народився 24 травня 1959 у Тернопільській області.
У 2014-2016 роках очолював СЗРУ. Після відставки був президентом незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень «Борисфен Інтел».