Ляшко обговорив з послом ЄС питання трансферу технологій

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевняє, що українська система охорони здоров’я змінюватиметься відповідно до найкращих світових тенденцій та вимог.

Як передає Укрінформ, про це Ляшко написав у Фейсбуці.

"Україна та МОЗ продовжують свій євроінтеграційний рух. Наша система охорони здоров’я буде змінюватися відповідно до кращих світових тенденцій та вимог. Це не лише уніфікація підходів до лікування, освітніх програм та стандартів якості, а також партнерство та прозорість взаємодії між Міністерством та установами і підприємствами, які перебувають у сфері його управління", - зазначив очільник МОЗ.

Міністр розповів, що в ході зустрічі з послом Євросоюзу в Україні Матті Маасікасом обговорювалися питання трансферу технологій, "адже це найшвидша можливість запуску власного виробництва вакцин та фармацевтичної незалежності країни".

Віктор Ляшко також подякував офісу представництва ЄС в Україні за підтримку та спільне бачення напрямку співпраці у сфері охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, Україна очікує надходження наступної партії вакцини проти коронавірусу Pfizer у рамках глобальної ініціативи COVAX з 7 червня.