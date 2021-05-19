Що потрібно, аби дитину зарахували в перший клас?

Про необхідні документи, жеребкування і права батьків

Після весняного карантину продовжився, а десь і тільки розпочався прийом документів до першого класу, який триватиме до 31 травня. Ми вирішили нагадати вам, які права мають батьки першачків і як саме відбувається зарахування до першого класу.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ ДО ПЕРШОГО КЛАСУ?

Для того, щоб дитину зарахували до першого класу, один із батьків до 31 травня має особисто подати керівнику закладу, який обслуговує територію проживання дитини, заяву про зарахування.

Разом із собою потрібно мати такі документи:

паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника (одного з батьків, або осіб, які їх замінюють);

копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;

оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о;

документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків (цей документ подається, якщо дитина претендує на зарахування до закладу, що обслуговує її територію проживання. Якщо дитина претендує на вільні місця, у такому документі потреби немає);

за наявності та за бажанням батьки можуть додавати оригінал або копію висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (цей документ необхідний, якщо дитина має особливі освітні потреби і для її навчання потрібно створити інклюзивний клас).

Щоб підтвердити інформацію про місце проживання дитини, батьками, які подають заяву, або особами, що їх замінюють, надається один із таких документів (на вибір батьків):

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її батьків чи законних представників;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

довідка про проходження служби у військовій частині;

акт обстеження умов проживання;

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Усі ці документи мають відповідати певним формам, з якими можна ознайомитися у пункті 8 Постанови № 684.

ЧИ ОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, В ЯКІ МОЖНА ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ?

До 31 травня батьки можуть подати будь-яку кількість заяв до інших закладів освіти, які не знаходяться на території обслуговування, щоб претендувати на зарахування на вільні місця. Кількість таких закладів не обмежується.

Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього. Це потрібно для того, щоб уникнути «множинного зарахування» дитини до двох (або навіть більше) закладів одночасно.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ДО 1-ГО КЛАСУ?

У першу хвилю зараховуються до 1 класу діти, які мають право першочергового зарахування. Першочергове зарахування триває з 31 травня по 1 червня включно.

Підставою для першочергового зарахування може бути:

дитина проживає на території обслуговування закладу освіти, і це підтверджується одним із необхідних документами;

це - рідні брати та сестри дітей, які вже навчаються у даному закладі освіти;

діти співробітників цього закладу освіти;

діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти.

Якщо на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у перших класах конкретної школи, то не пізніше 1 червня директор видає наказ про зарахування усіх дітей (і тих, чию територію проживання обслуговує заклад, і тих, хто претендував на вільні місця). Список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ (першу літеру імені можна додати до прізвища, якщо серед тих, хто подавав заяви, є однофамільці) оприлюднюється винятково в закладі освіти.

Якщо ж були зараховані тільки ті учні, які мали право на першочергове зарахування, й ще має відбутися жеребкування на вільні місця, впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному вебсайті закладу освіти оприлюднюється:

список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

інформація про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування (абзац 2, пункт 2 та пункт 4 глави 1, розділу 2 Порядку).

Якщо ж кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, все одно перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, невідкладно має запропонувати батькам цих дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця проживання дитини, а також сприяти зарахуванню дітей до тих закладів, які обрали батьки.

ЯК ЗАРАХОВУЮТЬ ДІТЕЙ НА ВІЛЬНІ МІСЦЯ В ШКОЛІ?

Зарахування дітей, які не проживають на території обслуговування закладу, на вільні місця в школі відбувається за результатами жеребкування до 15 червня включно. Жеребкування відбувається з 5 по 10 червня.

Також зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого класу чи класів діти, які не проживають на території обслуговування закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується цим закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України.

Важливо. Якщо батьки дитини, що проживають на території обслуговування школи або мають інші переваги для першочергового зарахування, не встигли подати заяву та документи на зарахування до закладу освіти до 31 травня поточного року, вони мають право подати їх на вільні місця після 15 червня і до початку навчального року.

ЩО ТАКЕ ЖЕРЕБКУВАННЯ, КОЛИ ЙОГО ПОЧАЛИ ЗАСТОСОВУВАТИ, І ЯК ВОНО ВІДБУВАЄТЬСЯ ?

Процедура зарахування на вільні місця жеребкуванням стала можливою з 2018 року, після того, як набув чинності «Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».

До 2018 року одним із способів зарахування першокласників був конкурсний відбір за рівнем знань (з дітьми проводилися конкурси у формі співбесід, тестових завдань чи контрольних робіт тощо, під час яких перевірялися знання майбутніх першокласників, і якщо рівень знань не відповідав вимогам школи то учнів не зараховували).

Жеребкування - це захід, що проводиться публічно, відкрито й прозоро, тобто будь-які корупційні ризики унеможливлюються. Процедура жеребкування не ділить дітей за рівнем знань, фінансового забезпечення батьків, суб’єктивними симпатіями учителя, який проводить відбір. На жеребкуванні мають право бути присутніми представники ЗМІ та громадських об’єднань, зареєстрованих в установленому порядку, батьки дітей, які претендують на вільні місця, уповноважені ними особи та самі діти.

Жеребкування має проводитися в період із 5 по 10 червня, його рекомендують проводити або у вихідний день вказаного проміжку, або після завершення робочого дня (після 18:00), щоб взяти участь у процедурі могли якнайбільше батьків.

Після діставання останнього жеребка голова або один із членів конкурсної комісії оголошує результати жеребкування. Вони фіксуються у протоколі, який підписують усі члени конкурсної комісії. Цей протокол є підставою для видання відповідного наказу про зарахування дітей на вільні місця.

І на останок звертаємо вашу увагу, що присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не обов’язкова і не може визначатися умовою зарахування дитини до 1-го класу.

За інформацією з офіційних джерел.