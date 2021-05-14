Які права має багатодітна родина

Щороку 15 травня у світі відзначають Міжнародний день сім'ї

У 1989 році Асамблея ООН проголосила 1994 рік Міжнародним роком сім'ї. Мета — поглиблення розуміння питань родини, об'єднання можливостей країн для розв'язання всіх найсерйозніших питань, пов'язаних із сім'єю. Запровадження свята було викликано стурбованістю світової спільноти сучасним становищем родини та її значенням у процесі виховання нового покоління.

За матеріалами офіційних сайтів