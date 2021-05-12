Українців просять не використовувати «Дію» для фото тварин, дітей і селфі

Міністерство охорони здоров'я закликає використовувати застосунок «Дія» за призначенням.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

«Ми часто почали фіксувати такі питання, коли люди в додатку «Дія» фотографують дітей, тварин, себе в дзеркалах, свої фотографії, частини тіла... І, звісно, виникають питання, що потім додаток не спрацьовує при верифікації», - сказав Кучер.

Він зауважив, що до контакт-центру часто звертаються громадяни зі скаргами на те, що застосунок «Дія» не працює коректно.

«Я хочу звернути увагу, що кожен такий дзвінок можливо відволікає операторів контакт-центру від більш нагальних питань, коли необхідно вирішувати більш оперативні питання, пов’язані з госпіталізацією людей, знаходження їм місця, куди їх госпіталізувати і так далі. Ми багато часу почали витрачати на це, і я хотів би звернути увагу громадян, що в Україні максимально лояльно використовують ті сервіси, які дозволяють нам контролювати і стримувати відповідно поширення інфекції. Я хотів би, щоб всі ставилися до цього серйозно, тому що обмін даними чітко налагоджений, у нас є вся інформація про порушників», - сказав Кучер.

Він закликав використовувати застосунок «Дія» за призначенням.

«Там відпрацьована система, щоб максимально ефективно знятися з самоізоляції, якщо у вас результати тесту це дозволяють», - сказав Кучер.