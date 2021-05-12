Українців просять не використовувати «Дію» для фото тварин, дітей і селфі
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.
«Ми часто почали фіксувати такі питання, коли люди в додатку «Дія» фотографують дітей, тварин, себе в дзеркалах, свої фотографії, частини тіла... І, звісно, виникають питання, що потім додаток не спрацьовує при верифікації», - сказав Кучер.
Він зауважив, що до контакт-центру часто звертаються громадяни зі скаргами на те, що застосунок «Дія» не працює коректно.
«Я хочу звернути увагу, що кожен такий дзвінок можливо відволікає операторів контакт-центру від більш нагальних питань, коли необхідно вирішувати більш оперативні питання, пов’язані з госпіталізацією людей, знаходження їм місця, куди їх госпіталізувати і так далі. Ми багато часу почали витрачати на це, і я хотів би звернути увагу громадян, що в Україні максимально лояльно використовують ті сервіси, які дозволяють нам контролювати і стримувати відповідно поширення інфекції. Я хотів би, щоб всі ставилися до цього серйозно, тому що обмін даними чітко налагоджений, у нас є вся інформація про порушників», - сказав Кучер.
Він закликав використовувати застосунок «Дія» за призначенням.
«Там відпрацьована система, щоб максимально ефективно знятися з самоізоляції, якщо у вас результати тесту це дозволяють», - сказав Кучер.