Вбивство Гандзюк: суд залишив підозрюваних Мангера та Левіна під вартою

Дніпровський райсуд Києва залишив Владислава Мангера та Олексія Левіна, підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк, під вартою.

Про це повідомляється на сайті UA: Суспільне мовлення, передає Укрінформ.

«Запобіжний захід без права внесення застави для Мангера та Левіна подовжили до 9 липня. Сторона обвинувачення наполягала на подовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відстороненні від посади», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на думку адвокатки потерпілої сторони Євгенії Закревської, зміна чи послаблення запобіжного хоча б одному з підозрюваних унеможливили б розгляд справи через їхні ймовірні спроби впливу на слідство та свідків.

«Я вважаю, що це єдина можливість довести цю справу до вироку, інакше, якщо буде зміна запобіжного заходу, є ризики», – зауважила Закревська.

Захист Левіна клопотав про цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Адвокат Мангера клопотав про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання або домашнього арешту.

Як повідомляв Укрінформ, виконувачку обов'язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ять людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради. 16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

11 червня Мангеру вручили постанову про поновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

16 червня працівники Служби безпеки доставили голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера до Печерського райсуду для обрання йому запобіжного заходу. Раніше в Офісі генпрокурора зазначали, що мають намір клопотати про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей.

28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

20 серпня Дніпровський районний суд продовжив до 18 жовтня 2020 року Мангеру і Левіну запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

24 листопада захисники Владислава Мангера заявили, що клопотатимуть про зміну йому запобіжного заходу.

4 грудня Дніпровський районний суд продовжив Владиславу Мангеру та Олексію Левіну термін тримання під вартою на два місяці без застави.