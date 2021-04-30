Повня над Прип’яттю, супергерої прибирання і пташині історії

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Євген Любімов

У понеділок, 26 квітня, минуло 35 років від дня найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на Чорнобильській АЕС. З цієї нагоди в ніч на скорботну дату у Прип’яті провели мистецьку акцію Chornobyl.35, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя та здоров'я, покинув рідний дім та все дороге через трагедію. На акції, зокрема, лунали вірші під музичну імпровізацію віртуального інструменту, який створили за допомогою запису покинутих в Зоні піаніно. Також було презентовано проєкт "Ковчег.Чорнобиль", мета якого – змінити ставлення до Зони – з місця розрухи на місце, де природа оживаючи, перемагає людину.

Кульмінацією заходу стала церемонія запалення 35 свічок та хвилина мовчання, яка розпочалася 26 квітня о 1:23 – саме тоді 35 років тому вибухнув 4-й енергоблок ЧАЕС.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Різноманітні заходи, присвячені роковинам аварії на ЧАЕС, відбувалися по всій країні. Так, у Харкові люди зібралися на акцію "Запали свічку".

Фото: Олена Худякова

У Києві до 35-х роковин Чорнобильської трагедії у дворі Михайлівського Золотоверхого собору представили першу діджитал-ікону "Чорнобильський Спас", на якій учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС зображені на рівні зі святими.

Фото: Олександр Лапін

Християни східного обряду попри карантинні обмеження масово відзначили Вербну неділю. Віряни йшли на богослужіння і освячували вербові гілки в масках. Однак дотримуватися соціальної дистанції виходило далеко не у всіх.

На фото – учасниця святкування Вербної неділі біля Свято-Преображенського кафедрального собору у Вінниці.

Фото: Микола М’якшиков

У Дніпрі випробовують новий низькопідлоговий трамвай «Татра-Юг К1-Т306» виробництва «Південмашу». Це один з двадцяти вагонів, які згодом курсуватимуть Києвом.

Фото: Євген Котенко

З 27 квітня до 2 травня Україна уперше у своїй історії приймає чемпіонат Європи з бадмінтону. Змагання відбуваються у київському Палаці спорту. За рейтингові очки, що забезпечать потрапляння на Олімпіаду-2021, змагаються понад 200 найкращих майстрів континенту. За підсумками третього дня змагань українська команда завершила виступи на турнірі. Найвищим досягненням для наших бадмінтоністів став вихід до 1/8.

На фото – словацький бадмінтоніст Мілан Дратва змагається на чемпіонаті.

Фото: Павло Багмут

Також Київ приймав міжнародний легкоатлетичний пробіг – Kyiv Euro Marathon. В умовах протиепідемічних обмежень він проходив без глядачів. У межах марафону також відбувся чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з марафону. У жіночому індивідуальному заліку чемпіонкою стала Ана Штефуль iз Хорватії (на фото), подолавши дистанцію за 2:36:28.

Фото: Юлій Зозуля

В Одесі тим часом влаштували суперприбирання. Небайдужі в червоних плащах на кшталт супергеройських збирали сміття на території зони відпочинку "Аркадія" на "Трасі здоров'я".

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Євген Любімов

Місяць над містом-привидом Прип’ятью, де відбулася акція Chornobyl.35 з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Фото: Павло Багмут

Народний депутат прикривається піджаком під час засідання парламенту.

Фото: Микола М’якшиков

Учасники урочистої церемонії підняття Військово-морського прапора Збройних сил України з нагоди Дня українського моря на алеї прапорів перед будівлею Дніпровської міської ради.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Собака поруч із військовослужбовцями на території Харківського прикордонного загону.

Фото: Дмитро Смольєнко

Жінка з собакою проходить повз підприємців, які протестують проти призначення директором КП "Запоріжринок" Олега Коломійця.

Фото: Дмитро Смольєнко

Суддя (на передньому плані) та головний тренер БК "Київ-Баскет" Айнарс Багатскіс під час матчу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги між БК "Запоріжжя" і БК "Київ-Баскет", що завершився з рахунком 79:74 на користь господарів, у Запоріжжя.

Фото: Олексій Ковальов

Учасники III етапу Кубка українського бездоріжжя та однієї з суперсерій MUD Race біля квадроцикла у Сєвєродонецьку на Луганщині.

Фото: Євген Котенко

Акторка під час прем’єри вистави "Пер Гюнт" за однойменною п’єсою норвезького письменника Генріка Ібсена на сцені Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка у Києві.

Фото: Маркіян Лисейко

Написи на стіні камери, видряпані в'язнями, в Національному музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" у Львові.

Фото: Юрій Рильчук

Експонати Музею писанкового розпису в Коломиї на Івано-Франківщині.

Фото: Сергій Гудак

Трактор їде повз дерева, що квітнуть у саду неподалік села Завидово на Закарпатті.

Фото: Олексій Ковальов

Учасник Весняного етнофесту-2021 у Лисичанську на Луганщині.

Фото: Юрій Рильчук

Експонат виставки витинанок львівської мисткині Дарії Альошкіної "Магія паперового мережива", представлений у Музеї мистецтв Прикарпаття в Івано-Франківську.

Фото: Дмитро Смольєнко

Затоплений горизонтальний стовбур непрацюючої шахти з видобутку марганцевих руд в Степногірську Запорізької області.

Фото: Юлій Зозуля

Чоловік проходить повз скелі на пляжі "Зелений берег" в Одесі.

Фото: Володимир Тарасов

Свійський кінь у селі Головецько на Львівщині.

Фото: Олена Худякова

Ремез у гнізді в Києві.

Фото: Олена Худякова

Синьошийка на дереві неподалік озера Нивка у Києві.

Фото: Олена Худякова

Пірникоза у гнізді на озері Нивка у Києві.

Фото: Дмитро Смольєнко

Полоз жовточеревий на острові Хортиця в Запоріжжі.