Повня над Прип’яттю, супергерої прибирання і пташині історії
У понеділок, 26 квітня, минуло 35 років від дня найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на Чорнобильській АЕС. З цієї нагоди в ніч на скорботну дату у Прип’яті провели мистецьку акцію Chornobyl.35, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя та здоров'я, покинув рідний дім та все дороге через трагедію. На акції, зокрема, лунали вірші під музичну імпровізацію віртуального інструменту, який створили за допомогою запису покинутих в Зоні піаніно. Також було презентовано проєкт "Ковчег.Чорнобиль", мета якого – змінити ставлення до Зони – з місця розрухи на місце, де природа оживаючи, перемагає людину.
Кульмінацією заходу стала церемонія запалення 35 свічок та хвилина мовчання, яка розпочалася 26 квітня о 1:23 – саме тоді 35 років тому вибухнув 4-й енергоблок ЧАЕС.
Різноманітні заходи, присвячені роковинам аварії на ЧАЕС, відбувалися по всій країні. Так, у Харкові люди зібралися на акцію "Запали свічку".
У Києві до 35-х роковин Чорнобильської трагедії у дворі Михайлівського Золотоверхого собору представили першу діджитал-ікону "Чорнобильський Спас", на якій учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС зображені на рівні зі святими.
Християни східного обряду попри карантинні обмеження масово відзначили Вербну неділю. Віряни йшли на богослужіння і освячували вербові гілки в масках. Однак дотримуватися соціальної дистанції виходило далеко не у всіх.
На фото – учасниця святкування Вербної неділі біля Свято-Преображенського кафедрального собору у Вінниці.
У Дніпрі випробовують новий низькопідлоговий трамвай «Татра-Юг К1-Т306» виробництва «Південмашу». Це один з двадцяти вагонів, які згодом курсуватимуть Києвом.
З 27 квітня до 2 травня Україна уперше у своїй історії приймає чемпіонат Європи з бадмінтону. Змагання відбуваються у київському Палаці спорту. За рейтингові очки, що забезпечать потрапляння на Олімпіаду-2021, змагаються понад 200 найкращих майстрів континенту. За підсумками третього дня змагань українська команда завершила виступи на турнірі. Найвищим досягненням для наших бадмінтоністів став вихід до 1/8.
На фото – словацький бадмінтоніст Мілан Дратва змагається на чемпіонаті.
Також Київ приймав міжнародний легкоатлетичний пробіг – Kyiv Euro Marathon. В умовах протиепідемічних обмежень він проходив без глядачів. У межах марафону також відбувся чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з марафону. У жіночому індивідуальному заліку чемпіонкою стала Ана Штефуль iз Хорватії (на фото), подолавши дистанцію за 2:36:28.
В Одесі тим часом влаштували суперприбирання. Небайдужі в червоних плащах на кшталт супергеройських збирали сміття на території зони відпочинку "Аркадія" на "Трасі здоров'я".
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Місяць над містом-привидом Прип’ятью, де відбулася акція Chornobyl.35 з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.
Народний депутат прикривається піджаком під час засідання парламенту.
Учасники урочистої церемонії підняття Військово-морського прапора Збройних сил України з нагоди Дня українського моря на алеї прапорів перед будівлею Дніпровської міської ради.
Собака поруч із військовослужбовцями на території Харківського прикордонного загону.
Жінка з собакою проходить повз підприємців, які протестують проти призначення директором КП "Запоріжринок" Олега Коломійця.
Суддя (на передньому плані) та головний тренер БК "Київ-Баскет" Айнарс Багатскіс під час матчу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги між БК "Запоріжжя" і БК "Київ-Баскет", що завершився з рахунком 79:74 на користь господарів, у Запоріжжя.
Учасники III етапу Кубка українського бездоріжжя та однієї з суперсерій MUD Race біля квадроцикла у Сєвєродонецьку на Луганщині.
Акторка під час прем’єри вистави "Пер Гюнт" за однойменною п’єсою норвезького письменника Генріка Ібсена на сцені Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка у Києві.
Написи на стіні камери, видряпані в'язнями, в Національному музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" у Львові.
Експонати Музею писанкового розпису в Коломиї на Івано-Франківщині.
Трактор їде повз дерева, що квітнуть у саду неподалік села Завидово на Закарпатті.
Учасник Весняного етнофесту-2021 у Лисичанську на Луганщині.
Експонат виставки витинанок львівської мисткині Дарії Альошкіної "Магія паперового мережива", представлений у Музеї мистецтв Прикарпаття в Івано-Франківську.
Затоплений горизонтальний стовбур непрацюючої шахти з видобутку марганцевих руд в Степногірську Запорізької області.
Чоловік проходить повз скелі на пляжі "Зелений берег" в Одесі.
Свійський кінь у селі Головецько на Львівщині.
Ремез у гнізді в Києві.
Синьошийка на дереві неподалік озера Нивка у Києві.
Пірникоза у гнізді на озері Нивка у Києві.
Полоз жовточеревий на острові Хортиця в Запоріжжі.