Ганна Коломійчук, прокурор Одеської облпрокуратури

Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка, якого суд визнав винним у викраденні людини та у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна, спричинив значний резонанс в українському суспільстві. Чимало громадян вважають рішення суду несправедливим, а саму справу - політично мотивованою. У регіонах України та в столиці відбулися мітинги на захист колишнього лідера одеського “Правого сектора”. Чи були підстави для такого суворого вироку, чи виключена можливість, що засуджено невинну людину, чи немає в справі політичного підтексту? На ці запитання відповіла безпосередня учасниця судового процесу - прокурор Одеської обласної прокуратури Ганна Коломійчук, яка прибула до Києва, аби разом з керівником Одеської обласної прокуратури Сергієм Костенком на спеціальному брифінгу в Офісі генпрокурора озвучити позицію обвинувачення. - Чи достатньою є доказова база, якщо частина суспільства незадоволена рішенням суду? - У свої 25 років Сергій Стерненко фігурує у кількох кримінальних справах. У кримінальній справі, де йдеться про викрадення та позбавлення волі людини, розбійний напад та незаконне поводження із зброєю я є обвинувачем. Знущаючись над потерпілим, злочинці використовували вогнепальну зброю, зав’язували руки та натягували на голову мішок. І все це відбувалося в автомобілі під час викрадення та у підвалі, де Стерненко та інші фігуранти справи незаконно утримували свою жертву. У підвалі зловмисники прикладали до голови потерпілого зброю та здійснили постріл з неї. Крім того, вони затискали пальці потерпілого плоскогубцями. Ці факти доведено за допомогою відповідних балістичних, судово-медичних експертиз. Правоохоронці провели низку слідчих дій. Для цього було достатньо часу і ресурсів. Здобуті докази стали підґрунтям, на якому базувалась підозра та обвинувачення Стерненку та Демчуку. Це все було заради того, щоб змусити жертву, тоді депутата районної ради Сергія Щербича піти з посади.

- Які ушкодження отримав потерпілий за версією слідства? - Експертизи підтвердили у потерпілого цілий перелік ушкоджень. Були три вогнепальні сліпі поранення спини та правої ноги, струс мозку, порвана ніздря. До цього додаються численні синці та садна, а також пошкодження пальця руки, який затискали плоскогубцями під час тортур. - Сергій Стерненко заявляв, що потерпілий не міг одночасно бути в лікарні, куди він потрапив після заявленого інциденту, та брати участь у слідчих діях? - Справа в тому, що Сергій Стерненко та Руслан Демчук після тортур викинули Сергія Щербича з авто. Спільники зловмисників нагадали свої погрози, якщо той не складе депутатський мандат. Погрожували не лише потерпілому, а й заявили, що поквитаються з його родиною: обіцяли більш жорстку фізичну розправу і навіть смерть. І звідти потерпілий дістався додому своїм ходом, тобто міг йти самостійно. Тож, під час перебування у лікарні також міг брати участь у слідчих діях. Тим паче не всі вони потребували виходу на вулицю. - Як слідство встановлювало причетність Стерненка до злочинів? Іншими словами, як вдалося дізнатися, що він став співучасником злочину? - Ця історія почалася із дзвінка іншого засудженого – Руслана Демчука – потерпілому. Домовилися зустрітися на заправці і поспілкуватися про майбутню благодійну акцію біля одного з торгових центрів Одеси. Оскільки Щербич знав Демчука, то запрошення не сприйняв як загрозу. Вже там його схопили і відвезли катувати. Дорогою чоловіка били. Про це свідчать скарги потерпілого (нагадаю, у нього на голові був мішок, щоб він не бачив, куди везуть). Також правоохоронці зробили запит у компанії мобільного зв’язку та дізналися історію дзвінків і входів в Інтернет з номерів фігурантів справи. Зібрана інформація діє проти засуджених. Є також свідчення потерпілого – він впізнав своїх кривдників. До речі, викрадали чоловіка не лише Стерненко та Демчук, а й дві невстановлені особи, які підсіли на заднє сидіння в авто, чим заблокували потерпілому найменшу можливість вирватися з машини. На місці водія був Демчук, на передньому пасажирському – Стерненко. Причому з рацією в руках.