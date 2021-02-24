Ганна Коломійчук, прокурор Одеської облпрокуратури

Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка, якого суд визнав винним у викраденні людини та у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна, спричинив значний резонанс в українському суспільстві. Чимало громадян вважають рішення суду несправедливим, а саму справу - політично мотивованою. У регіонах України та в столиці відбулися мітинги на захист колишнього лідера одеського “Правого сектора”.
Чи були підстави для такого суворого вироку, чи виключена можливість, що засуджено невинну людину, чи немає в справі політичного підтексту? На ці запитання відповіла безпосередня учасниця судового процесу - прокурор Одеської обласної прокуратури Ганна Коломійчук, яка прибула до Києва, аби разом з керівником Одеської обласної прокуратури Сергієм Костенком на спеціальному брифінгу в Офісі генпрокурора озвучити позицію обвинувачення.
- Чи достатньою є доказова база, якщо частина суспільства незадоволена рішенням суду?
- У свої 25 років Сергій Стерненко фігурує у кількох кримінальних справах. У кримінальній справі, де йдеться про викрадення та позбавлення волі людини, розбійний напад та незаконне поводження із зброєю я є обвинувачем. Знущаючись над потерпілим, злочинці використовували вогнепальну зброю, зав’язували руки та натягували на голову мішок. І все це відбувалося в автомобілі під час викрадення та у підвалі, де Стерненко та інші фігуранти справи незаконно утримували свою жертву. У підвалі зловмисники прикладали до голови потерпілого зброю та здійснили постріл з неї. Крім того, вони затискали пальці потерпілого плоскогубцями. Ці факти доведено за допомогою відповідних балістичних, судово-медичних експертиз. Правоохоронці провели низку слідчих дій. Для цього було достатньо часу і ресурсів. Здобуті докази стали підґрунтям, на якому базувалась підозра та обвинувачення Стерненку та Демчуку. Це все було заради того, щоб змусити жертву, тоді депутата районної ради Сергія Щербича піти з посади.
- Які ушкодження отримав потерпілий за версією слідства?
- Експертизи підтвердили у потерпілого цілий перелік ушкоджень. Були три вогнепальні сліпі поранення спини та правої ноги, струс мозку, порвана ніздря. До цього додаються численні синці та садна, а також пошкодження пальця руки, який затискали плоскогубцями під час тортур.
- Сергій Стерненко заявляв, що потерпілий не міг одночасно бути в лікарні, куди він потрапив після заявленого інциденту, та брати участь у слідчих діях?
- Справа в тому, що Сергій Стерненко та Руслан Демчук після тортур викинули Сергія Щербича з авто. Спільники зловмисників нагадали свої погрози, якщо той не складе депутатський мандат. Погрожували не лише потерпілому, а й заявили, що поквитаються з його родиною: обіцяли більш жорстку фізичну розправу і навіть смерть. І звідти потерпілий дістався додому своїм ходом, тобто міг йти самостійно. Тож, під час перебування у лікарні також міг брати участь у слідчих діях. Тим паче не всі вони потребували виходу на вулицю.
- Як слідство встановлювало причетність Стерненка до злочинів? Іншими словами, як вдалося дізнатися, що він став співучасником злочину?
- Ця історія почалася із дзвінка іншого засудженого – Руслана Демчука – потерпілому. Домовилися зустрітися на заправці і поспілкуватися про майбутню благодійну акцію біля одного з торгових центрів Одеси. Оскільки Щербич знав Демчука, то запрошення не сприйняв як загрозу. Вже там його схопили і відвезли катувати. Дорогою чоловіка били. Про це свідчать скарги потерпілого (нагадаю, у нього на голові був мішок, щоб він не бачив, куди везуть). Також правоохоронці зробили запит у компанії мобільного зв’язку та дізналися історію дзвінків і входів в Інтернет з номерів фігурантів справи. Зібрана інформація діє проти засуджених. Є також свідчення потерпілого – він впізнав своїх кривдників. До речі, викрадали чоловіка не лише Стерненко та Демчук, а й дві невстановлені особи, які підсіли на заднє сидіння в авто, чим заблокували потерпілому найменшу можливість вирватися з машини. На місці водія був Демчук, на передньому пасажирському – Стерненко. Причому з рацією в руках.
- Прихильники Сергія Стерненка, та й сам засуджений, вбачають в ув’язненні політичні переслідування. Наскільки справа є об’єктивною і чи йдеться лише про порушення закону?
- Я – прокурор, юрист. Мені дуже не хотілося б, щоб мою діяльність якось пов’язували з політикою. На мою думку як прокурора: будь-якому громадянину, незалежно від його політичних поглядів не можна порушувати українські закони, а тим більше вчиняти злочини. І намагання уникнути відповідальності через спроби політизувати свою кримінальну справу не можуть мати для публічного обвинувачення будь-якого значення. Ми ж будуємо цивілізоване суспільство, у якому є закон і є відповідальність за свої вчинки. А у справі, яку ми обговорюємо, йдеться про тяжкі кримінальні правопорушення. Я не бачу причин називати справу політичною, адже за вироком суду встановлено, що Стерненко та Демчук вчинили такі загальнокримінальні злочини, як розбій, незаконне поводження зі зброєю, викрадення людини. Акції, які проводилися біля суду, можна сприймати як тиск на Феміду, адже люди кидалися на автомобілі правоохоронців і намагалися завадити виїзду авто для перевезення засуджених.
Петро Сергієнко. Київ
Фото Геннадія Мінченка