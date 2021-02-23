Володимир Савінов, соціальний психолог

Минулий тиждень потряс усю країну – три дні підряд медикам довелося рятувати дітей, які наковталися таблеток спазмалітика. Один випадок став трагічним – семикласницю з Боярки врятувати не вдалося. Її подруга вижила і розповіла поліції, що побачила заклик це зробити у TikTok. Хоч там не повідомлялося, до яких саме наслідків призведе така «гра»… Мовляв, випий стільки-то таблеток і побачиш, що буде? Тобто можна припустити, що у цьому випадку дівчата не знали, що штовхають себе на смерть, хоча остаточну відповідь, звісно, має дати слідство. Щоправда існує іще одна нез’ясована обставина – саме відео поки знайти не вдалося.

Але услід за цим випадком з’явився інший, де дівчата з Умані вже прийняли пігулки навмисне, щоправда у меншій дозі. Слідчі згодом розповіли, що у такий спосіб вони прагнули привернути до себе увагу – мали проблеми в сім’ї та нерозділене кохання. А про таблетки дізналися з новин. Але згодом стало відомо про спробу отруєння таблетками і юнака з Києва, якого доставили в «Охмадит». Тамтешні лікарі говорять, що останнім часом тенденція суїцидальних настроїв серед дітей зросла – з початку року у клініку госпіталізували вже 25 дітей з отруєнням, і вони часто розуміли, на що йдуть.

Наразі активно обговорюється вплив соцмереж, зокрема так званих «груп смерті» чи небезпечних челенджів, як фактор, що призвів до цієї хвилі спроб самогубства. Але чи так це насправді? І чи варто батькам в добу Інтернету контролювати те, що споживає їхня дитина, аби вберегти її?

Про це Укрінформ поспілкувався із науковим співробітником лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, психологом Будинку дитячої творчості Подільського району Києва Володимиром Савіновим.

Нинішні випадки отруєнь пов’язують із поширенням у мережі смертельних челенджів і нестачею батьківської уваги. Але чи дійсно так легко вплинути на дітей з соцмереж?

Реальна участь у психологічному зростанні дитини – це певне щеплення, антидот токсичним і небезпечним соцмережам

Іноді стосунки з батьками, впорядковані і ззовні позитивні, можуть бути тлом для суїцидальних спроб дитини. Це, зазвичай, – стосунки «солодкі» і нібито турботливі, а глибини та справжності в них немає. Взаємна серйозна увага до «дрібних» переживань, підтримка у «неважливих» справах, реальна участь у психологічному зростанні дитини – це певне щеплення, антидот токсичним і небезпечним соцмережам.

Якої ж мети прагнуть люди, що створюють «групи смерті», організовують подібні челенджі? Це люди з психічними відхиленнями?

Ні, не обов’язково. Я висловлю сміливе припущення, що це можуть бути самі діти, тобто однолітки. У підлітковому віці вони вже навчаються програмувати, створювати віруси, а що там написати якийсь «хак» для мозку? І як наслідок, для життя собі подібних. Задля розваги, конкуренції чи виклику іншим та собі. Дорослі підкорюють Еверест та Говерлу, а підлітки – власні кордони, зокрема одне між одним.

А які діти найбільш схильні до участі у смертельних челенджах та скоєнні самогубств? Це можна пов’язувати з певним типом особистості чи проблемами з самооцінкою? Адже на таке ідуть одиниці…

Проблеми з самооцінкою, поверхневі стосунки з батьками, відчуження однолітками. Дорослий не буде авторитетом, якщо він не розуміє дітей і не може стати на їхню сторону. Нам не вистачає наставників. Кумирів, якщо хочете. Адекватних, культурних, справжніх. А самі діти… в кого немає таких дорослих, принаймні одного, ті вже стають кандидатами до групи ризику. Важливо не замінювати підлітку собою внутрішню опору, а радше бути зовнішньою підтримкою, позитивною прив’язаністю, яка поступово призводить до здорової сепарації, тобто відокремлення, незалежності і самостійності людини.