"Ігри Нескорених" у Гаазі: не тільки спорт, а й жага до життя

Цьогоріч українські ветерани братимуть участь у новому для себе змаганні

Нещодавно стало відомо, що Ігри Нескорених (Invictus Games) у Гаазі вже вдруге перенесли на квітень-травень наступного року в зв’язку з карантинними обмеженнями, які були запроваджені через пандемію COVID-19. Організатори все ж таки вирішили, що змагання мають відбутися в стандартному форматі, без соціального дистанціювання, з можливістю обніматися та цілуватися. І це не дивно, бо учасникам важко відчути усю підтримку від родини та друзів, переживаючи щодо дотримання дистанції.

Історія України в Іграх Нескорених розпочалася зовсім нещодавно, у 2017 році, саме тоді наша країна вперше отримала право брати участь у змаганнях через війну на Сході держави. Самі ж змагання були започатковані у 2014 році онуком британської королеви Єлизавети II принцом Гаррі. Прикладом для створення подібного стали спортивні змагання Warrior Games у США, котрі показали, яку користь може приносити спорт для реабілітації поранених та травмованих ветеранів війни.

Поки що точна дата проведення Ігор Нескорених у 2022 році невідома, але наші бійці вже розпочинають підготовку до майбутніх змагань. Ветерани готуються у таких видах спорту: плавання, пауерліфтинг, стрільба з лука, легка атлетика, веслування на тренажері, велоспорт сидячи, баскетбол на візках. Всього у нашій збірній 20 мужніх бійців, які попри перенесення дати змагань не втрачають наснаги та оптимізму. На своєму прикладі вони показують, що життя після війни є, і воно може бути не менш насиченим та активним, аніж до неї. Вони надихають інших своїм незламним духом, а колишніх військових мотивують діяти та не здаватися, попри усі психологічні та фізичні травми, завдані їм на війні.

Чергове відкрите тренування наших ветеранів цього тижня розпочалося з вручення їм пам’ятних медальйонів, які спеціально були розроблені Королівським ювелірним домом Великобританії для усіх націй, які беруть участь в Іграх Нескорених. Такі медальйони будуть тільки у членів цьогорічної збірної. Цими відзнаками засновник Ігор принц Гаррі хотів би подякувати усім учасникам національних збірних. Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна висловила сподівання, що колись настане час, коли герцог Сассекський самостійно вручатиме пам’ятні нагороди.

Після урочистостей наша збірна показала усім присутнім майстер-клас з баскетболу на візках. Україна вперше братиме участь у цих змаганнях. І це стало можливим завдяки тому, що США передали спеціальні візки для наших ветеранів. Цей вид змагань є одним із небагатьох командних видів спорту для людей з інвалідністю. А робота в команді є важливим чинником у реабілітації військовослужбовців.

Спорт для ветеранів є ще й мотиваційним проєктом для них самих, бо кожного дня він змушує їх рухатися й тренуватися, попри важкість та іноді біль.

Сергій Конюшок

“Хлопці-ветерани не тільки змагаються з собою на спортивному майданчику. Вони мотивують себе прийти на це тренування. Тому що багато хто з пересічних громадян навіть не уявляють собі, які психологічні проблеми є в людей, котрі повертаються з зони бойових дій”, – розповів головний тренер національної збірної Ігор Нескорених Сергій Конюшок.

Щоб потрапити до команди Ігор Нескорених ветерану, учаснику бойових дій, або діючому військовослужбовцю потрібно мати поранення або травму, набуту під час війни. Не треба мати спортивного досвіду та досягнень. Дуже багато учасників не займалися спортом, але змогли потрапити до команди.

Наприклад, ветеран ЗСУ Ігор Безкаравайний, який отримав поранення у 2015 році, підірвавшись на протитанковій міні, до команди потрапив тільки з третього разу.

“Перший раз я не пройшов по показниках, другий раз у мене був "зрадофільський" підхід до відбору. Я думав, що все продано і куплено. А третього разу зібрався, і вирішив, що все ж таки потрібно закрити цей гештальт. Активно готувався, більш як пів року, і показав результат, після чого мене відібрали у збірну”, – пояснив чоловік.

Він розповів, що у зв’язку з пандемією стало тяжче проводити тренування, бо спортивні зали періодично закриваються, і збиратися просто ніде. Але хлопець не втрачає наснаги, і готовий іти вперед попри всі перешкоди.

Серед учасників команди є не тільки чоловіки. Юлія Паєвська (позивний "Тайра") – єдина жінка, яка потрапила до збірної Ігор Нескорених. На фронті вона була парамедиком, і на її рахунку більш як 500 врятованих життів. На Іграх вона буде змагатися у стрільбі з лука та пауерліфтингу. Юлія готова до боротьби, але трохи сумує, що у збірній більше немає дівчат.

У свою чергу міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна дала завдання національній збірній: у наступних роках набирати більше жінок, і наголосила, що Тайра може стати прикладом та спортивним амбасадором для дівчат. "Я дуже пишаюся нашою Тайрою, це дійсно неймовірна жінка, але трохи би більше дівчат у збірній... Їх дуже багато, вони класні, й на майбутніх іграх потрібно про це подумати".

Юлія Лапутіна

Усі учасники збірної надалі будуть тренуватися самотужки за індивідуальними програмами, і періодично з’їжджатимуться на командні тренування.

Координатор Ігор Нескорених в Україні Оксана Горбач зазначила, що наразі триває планування заходів на 2021 рік для забезпечення безперервного процесу спортивної підготовки поранених ветеранів в Україні. Додатковий час дозволить збірній ще краще підготуватися до змагань та показати найвищі результати.

Оксана Горбач

- Я думаю можуть бути дуже серйозні несподіванки щодо нашої збірної, тому що кожний день спортсмени ростуть, і кожен день показують крутий результат. Ігри Нескорених не мають на меті спортивні досягнення, а скоріше реабілітаційний ефект. Але в кожному виді спорту, повірте, учасники докладають максимум зусиль, щоб мати кращий результат.

Загалом Ігри Нескорених – це не про перемоги, медалі та й взагалі спорт, це про жагу до життя та відновлення душі й тіла наших бійців після пережитих травм війни. Їм, як нікому, потрібна підтримка оточення та віра в них.

Вікторія Шевченко, Київ

Фото – Павла Багмута. Відео – Олега Давиденка