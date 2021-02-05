Помер батько власників ФК «Динамо» Михайло Суркіс

4 лютого у віці 101 року помер Михайло Суркіс – батько братів-бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на фейсбук-сторінку київського футбольного клубу «Динамо».

"Михайло Давидович прожив довге, яскраве та гідне життя, залишивши по собі добру пам’ять. Людина – легенда, котра переступила столітній поріг, назавжди буде прикладом життєлюбства для великої родини Суркісів, численних друзів та знайомих", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що інформація про час і місце прощання з Михайлом Суркісом з’явиться згодом.

Рахміль (так його назвали при народженні) Суркіс народився в єврейській родині біля Одеси, в селі Петровірівка. Батько був пекарем, мати – домогосподарка. У нього було четверо братів і одна сестра.

Михайло навчався в медінституті. Лікарем пропрацював 60 років. Основна спеціальність – невропатолог. Пройшов Другу Світову війну. Брав участь у Сталінградській битві та у битві на Курській дузі. Після війни ще п'ять років служив у Німеччині, де дослужився до звання полковника медичної служби. Нагороджений орденом Великої Вітчизняної війни 2-го ступеня, двома орденами Червоної зірки, орденом Богдана Хмельницького і має понад 30 медалей.

Фото: ФК Динамо