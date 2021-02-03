Пологовий будинок «Лелека» допомагає сім'ям стати щасливими батьками

Чому «Лелека» – найкращий пологовий будинок для безпечних пологів?

За статистикою, з 1991 року рівень народжуваності в Україні знизився вдвічі – з 630,8 тис. дітей до 308,8 тис. у 2019-му. А в минулому році кількість малюків ще більше зменшилася. Незважаючи на розширення можливостей сучасної медицини, українки не хочуть народжувати через нестабільну соціально-економічну ситуацію в країні. А ті, хто відповідально ставиться до такого важливого рішення, як поява дитини, вибирають Пологовий Будинок «Лелека». Адже у той час, поки народжуваність в Україні неухильно знижується, в «Лелеці» тільки за 2020 рік народилося 2350 дітей. Це на 25% більше, ніж у попередньому році.

ПЕРШІ В УКРАЇНІ

Чому «Лелека» – це кращий пологовий будинок для безпечних пологів? У центрі нашої уваги – завжди пацієнт. Крім того, «Лелека» з кінця 2019 року є першим і єдиним госпітальним медичним закладом в Україні з найсуворішою міжнародною акредитацією.

Завдяки міжнародній акредитації та ще безлічі переваг, майбутні мами почувають себе у нас надійно і максимально захищено, особливо в умовах пандемії. І вибирають «Лелеку» з усього списку пологових будинків України.

Порівняємо кількість народжених дітей в Україні, Києві та Пологовому Будинку «Лелека» за 2017-20 роки.

Очевидно, що в Україні держава повинна не тільки розвивати економіку і соціальні стандарти, а й доступність медичної допомоги. Так, з 2020 року НСЗУ почало оплачувати пологи, однак його тариф не покриває пологи в «Лелеці», а доплата з невідомих причин категорично заборонена. Але якщо держава заплатить частину грошей за пологи в «Лелеці», ми станемо доступнішими для більшої кількості людей. І на світ з'явиться ще більше українок і українців. Адже вирішення питання з доступністю медичної допомоги не можна затягувати. Порівняйте цифри на графіку: тут чітко простежується тенденція демографічної кризи в Україні. На графіку наведена цифра за 9 місяців 2020 року, однак і вона красномовно відображає непросту ситуацію.

СУЧАСНА КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПЕРСОНАЛУ

Безумовно, поява малюка – це хвилююча подія в житті будь-якої сім'ї, незалежно від національності. Якщо ви готуєтеся стати щасливим батьком, бабусею чи дідусем, то слід ретельно вибирати пологовий будинок.

Наприклад, сьогодні в Пологовому Будинку «Лелека» ми використовуємо медичні протоколи, побудовані на принципах доказової медицини. Причому, вони схвалені не тільки в Україні, а й у США і в Західній Європі. Всі ці документи формалізовані в обов'язкові локальні протоколи для персоналу.

Ми також враховуємо результати різних досліджень ринку медичної допомоги (медичних послуг) в Україні. Вони показали, що пацієнт, як клієнт медичного закладу в Україні, чекає:

● упевненості в правильно поставленому діагнозі й результатах обстеження;

● отримання найбільш повної інформації про хід лікування або обстеження;

● якісних медичних послуг і сервісу;

● офіційної оплати за медичні послуги.

Ми не робимо різниці між пацієнтами, для нас не важливий їхній статус і доходи. Всі наші 400 співробітників дотримуються сучасної корпоративної культури. Тому однакову увагу отримують і політики, і менеджери, й зірки шоу-бізнесу – українці та іноземці різних рівнів. Вони переконалися, що «Лелека» – це не дорого. І за 4 роки ми брали пацієнтів з найбільш різним рівнем достатку.

Важливий момент: у нас не прийнято «дякувати» лікарям і персоналу будь-якого рівня. Оплата йде виключно офіційно через касу Пологового Будинку. Тому «Лелека» входить в топ кращих пологових будинків України.

«ЛЕЛЕКА» НЕ БОЇТЬСЯ СКЛАДНИХ СИТУАЦІЙ

У світі зафіксовано від 5,7 до 8,4 мільйона випадків смерті, пов'язаних з низькою якістю медичної допомоги. І навіть у країнах з високим рівнем доходу кожному десятому пацієнту завдається шкода при наданні медичної допомоги.

У нас виправлені всі недоліки старих лікарень і якісно використовуються переваги сучасних технологій. Це дозволяє забезпечити необхідні для персоналу та пацієнтів умови. Тому Пологовий Будинок «Лелека» не боїться труднощів, готовий до них і своїх пацієнтів у ексвізитних ситуаціях не кидає. Причому, ми не відмовляємося від найважчих випадків в акушерстві.

Ми зібрали команду кращих фахівців, які мають якісну освіту і багаторічний досвід роботи. Наш кваліфікований колектив провів уже не одну складну операцію. Наприклад, у пацієнток зі збільшенням плаценти на місці рубця після кесаревого розтину раніше був єдиний вихід – видалення матки. І проводилася ця складна операція тільки в спеціалізованому лікувальному закладі. Для неї лікарі запасалися великими запасами крові. У Пологовому Будинку «Лелека» налагоджена технологія емболізації маткових артерій або введення спеціального балона в аорту перед витяганням дитини. Результат – менша крововтрата і жінка залишається жити з маткою. Вона зможе ще подарувати життя дитині.

Відзначимо, що для проведення такого рівня операцій необхідні судинний хірург, уролог, трансфузіолог й інші фахівці – 12-15 чоловік.

На сьогодні в «Лелеці» провели вже понад 7000 пологів. Наприклад, у нас пройшли пологи у жінки з міастенією (важке неврологічне захворювання з наслідками для дитини). Або пологи у пацієнтки, у якої під час вагітності була виявлена ​​лейкемія. Також була пацієнтка з розривом матки до початку пологової діяльності та терміновим витягненням дитини з черевної порожнини.

ПОСТІЙНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Народження дитини – найважливіша подія в житті жінки. І кожній мамі хочеться, щоб її дитина з'являлася на світ у комфортних умовах. У «Лелеці» ви не побачите безрадісних фасадів, родзал з похмурим кахельним покриттям і старі ліжка. Наприклад, у нашому пологовому залі передбачені стіни з антисептичним покриттям. А сучасне пологове ліжко-трансформер має 32 варіанти для оптимальних пологів.

У нас також є безліч іншого обладнання, більшість якого необхідне, щоб швидше надати допомогу. Ви навіть зможете самі керувати і регулювати больові відчуття під час пологів. У цьому допоможе апарат для пацієнт-контрольованої епідуральної анестезії.

Ще в «Лелеці» є свій власний справжній центр управління космічними польотами – апарат для постійного контролю серцебиття плода (це основний показник успішності пологів).

Ви ніколи не залишитеся в «Лелеці» без кваліфікованої допомоги. Адже всі пацієнтки в пологовому залі знаходяться під постійним наглядом. А в ординаторській і на посту медсестри для контролю передбачені великі екрани.

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ЗАЛІВ

Ми готові забезпечити найвищий рівень якості медичної допомоги і не відстаємо від часу. Тому в «Лелеці» не відмовляються і від розумних технологій, які вже міцно увійшли в наше життя. Ми передбачили в двох операційних «розумні» двері. Вони відкриваються, як тільки наближаєшся до них. Це дозволяє нам виграти важливі секунди. Адже в медицині бувають ситуації, коли рахунок йде на хвилини, і вони можуть врятувати життя.

Оновлена операційна Особливий комфорт у нас створюють спеціальні автоматичні системи. Вони підтримують постійну температуру при 20-кратному повітрообміні. Ламінарний повітряний потік закриває пацієнта на операційному столі від попадання нестерильного повітря ззовні.

Також у «Лелеці» дотримуються сучасної концепції операційних залів. Тому тут вся необхідна апаратура прикріплена на спеціальних стельових консолях, на підлозі стоїть тільки операційний стіл.

БЛОК ІНТЕНСИВНОЇ РЕАНІМАЦІЇ

Сюди потрапляють малюки, яким необхідна спеціальна медична допомога після пологів – приблизно 1,5-2% від усіх наших маленьких пацієнтів. І у нас є все для якісного контролю над станом і розвитком дитини: сучасні інкубатори для новонароджених і безліч вимірювального обладнання.

Дитяча реанімація

За 4 роки діяльності «Лелеки» через це відділення пройшло близько 100 дітей з масою при народженні менш ніж 1500 грамів. А найменша дитина народилася всього з 680 грамами. Зараз їй вже 2,5 року і вона здорова! Тому наші результати – на рівні кращих клінік Європи та США.

КОМФОРТ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ

Ми розуміємо, як важливо для мами і її малюка провести перші щасливі дні в зручній післяпологовій палаті. Тут є ліжко зі змінною геометрією полотна, пристрій виклику персоналу з переговорним пристроєм. Причому, всі виклики і переговори фіксуються в комп'ютері.

Віп-палата

Люкс-палата

Ми навіть привезли прямо з Парижа спеціальний пристрій для туалету новонародженого – виробництва французької фірми Loxos.

«Лелека» допомагає сім'ям стати щасливими батьками!

Даруйте нове життя разом з нами!

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