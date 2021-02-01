Андрій Наджос, радник Представництва України при ЄС

Пандемія коронавірусу впливає буквально на всі сфери діяльності Європейського Союзу та його членів. 25 січня Єврокомісія оприлюднила нові правила щодо стримування інфекції, зокрема з обмеженнями для мандрівників з країн, що поза межами ЄС. Про те, що це означає для українців, розмовляємо з радником Представництва України при ЄС Андрієм Наджосом.

ОБМЕЖЕННЯ НА НЕСУТТЄВІ ПОДОРОЖІ ДО ЄС ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ЗАЛИШАЮТЬСЯ БЕЗ ЗМІН

- Андрію Івановичу, 25 січня Євросоюз оголосив про запровадження більш жорстких правил для зовнішніх подорожей. До чого треба бути готовими громадянам України, котрі мають намір подорожувати до країн ЄС? Що саме зміниться порівняно з попередніми обмеженнями?

- У цьому рішенні європейської сторони є певні новації, але, за великим рахунком, обмеження на подорожі з України до країн ЄС, запроваджені від початку пандемії, такими й залишилися. Тож із третіх країн, зокрема й України, до держав ЄС можна здійснювати лише поїздки з вагомої причини. Вони стосуються таких категорій громадян та обставин:

● медичні працівники, науковці у сфері охорони здоров’я;

● прикордонники;

● транспортний персонал, який займається перевезенням вантажів;

● дипломати, співробітники міжнародних організацій; військовослужбовці та працівники гуманітарної допомоги;

● транзитні пасажири;

● пасажири, які подорожують у зв’язку з невідкладними обставинами;

● особи, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин.

Повернімося до рішення Європейської комісії від 25 січня. Треба розуміти, чим саме воно було викликане. По-перше, з’явилися нові штами вірусу. А друге – у ЄС бачать, як збільшується навантаження на систему охорони здоров’я за рахунок зростання кількості хворих. Через ці два фактори, передусім – поширення більш агресивної мутації вірусу у Великий Британії, запроваджено додаткові вимоги щодо подорожей з третіх держав.

Перша вимога, яка є ключовою, стосується обов’язкового тестування перед виїздом. Тобто держава ЄС вимагатиме від мандрівників тестування на COVID-19 перед вильотом та підтвердження негативного результату тесту після прибуття. Його необхідно пройти протягом 72 годин перед вильотом.

Обов’язкове тестування може поєднуватися з вимогою самоізоляції на 14 днів та карантину, відстежування місця перебування або пересування кожної конкретної особи, а також із обов’язковим проходженням повторного тесту протягом такого карантину або самоізоляції.

- Зрозуміло, що несуттєві поїздки, як їх називають європейці, не вітаються. А що власне означає слово «несуттєві»?

- Загалом кожна держава сама визначає це поняття. У Бельгії точиться дискусія про те, що відносити до «несуттєвих поїздок», однак можна сказати, що до них належать туристичні подорожі або шопінг.

Нещодавно прем’єр-міністр Бельгії зауважив: протягом новорічних та різдвяних свят близько 160 тисяч громадян Бельгії перетнули кордони країни, і коли повернулися, то привезли вірус із собою, чим зіпсували позитивні тенденції зі зменшення рівня захворюваності.

Тож бельгійська влада ухвалила рішення, що для резидентів Бельгії з 27 січня по 1 березня діятиме заборона на несуттєві поїздки до інших держав (крім перетину кордону з робочою метою; з медичної необхідності; у зв’язку з відрядженням; навчанням; у разі надання медичної допомоги, хвороби або смерті родича та ін.). Перетин кордону також дозволено всім громадянам, які мешкають у прикордонних зонах, але які перебували в сусідніх країнах не більш як 48 годин (у разі перевищення цього часового обмеження, людина має піти на 10-денний карантин).

Під час перетину кордону кожен громадянин повинен мати заповнену форму пасажира (Passenger locator form), спеціальну довідку від міністерства внутрішніх справ (зараз вона в стадії розробки) та супроводжувальні документи, які підтверджують мету поїздки.

Крім того, нерезиденти Бельгії повинні мати при собі негативний тест на COVID-19 перед в’їздом до країни та пройти повторне тестування після прибуття до Бельгії.

Однак ідеться не лише про обмеження зовнішніх подорожей. Єврокомісія закликала держави Шенгенської зони обмежити внутрішнє пересування, не кажучи вже про жорсткі обмеження на перетин зовнішніх кордонів з третіми країнами. Тобто обмеження на несуттєві поїздки і далі чинне.