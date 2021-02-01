Андрій Наджос, радник Представництва України при ЄС

Пандемія коронавірусу впливає буквально на всі сфери діяльності Європейського Союзу та його членів. 25 січня Єврокомісія оприлюднила нові правила щодо стримування інфекції, зокрема з обмеженнями для мандрівників з країн, що поза межами ЄС. Про те, що це означає для українців, розмовляємо з радником Представництва України при ЄС Андрієм Наджосом.
ОБМЕЖЕННЯ НА НЕСУТТЄВІ ПОДОРОЖІ ДО ЄС ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ЗАЛИШАЮТЬСЯ БЕЗ ЗМІН
- Андрію Івановичу, 25 січня Євросоюз оголосив про запровадження більш жорстких правил для зовнішніх подорожей. До чого треба бути готовими громадянам України, котрі мають намір подорожувати до країн ЄС? Що саме зміниться порівняно з попередніми обмеженнями?
- У цьому рішенні європейської сторони є певні новації, але, за великим рахунком, обмеження на подорожі з України до країн ЄС, запроваджені від початку пандемії, такими й залишилися. Тож із третіх країн, зокрема й України, до держав ЄС можна здійснювати лише поїздки з вагомої причини. Вони стосуються таких категорій громадян та обставин:
● медичні працівники, науковці у сфері охорони здоров’я;
● прикордонники;
● транспортний персонал, який займається перевезенням вантажів;
● дипломати, співробітники міжнародних організацій; військовослужбовці та працівники гуманітарної допомоги;
● транзитні пасажири;
● пасажири, які подорожують у зв’язку з невідкладними обставинами;
● особи, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин.
Повернімося до рішення Європейської комісії від 25 січня. Треба розуміти, чим саме воно було викликане. По-перше, з’явилися нові штами вірусу. А друге – у ЄС бачать, як збільшується навантаження на систему охорони здоров’я за рахунок зростання кількості хворих. Через ці два фактори, передусім – поширення більш агресивної мутації вірусу у Великий Британії, запроваджено додаткові вимоги щодо подорожей з третіх держав.
Перша вимога, яка є ключовою, стосується обов’язкового тестування перед виїздом. Тобто держава ЄС вимагатиме від мандрівників тестування на COVID-19 перед вильотом та підтвердження негативного результату тесту після прибуття. Його необхідно пройти протягом 72 годин перед вильотом.
Обов’язкове тестування може поєднуватися з вимогою самоізоляції на 14 днів та карантину, відстежування місця перебування або пересування кожної конкретної особи, а також із обов’язковим проходженням повторного тесту протягом такого карантину або самоізоляції.
- Зрозуміло, що несуттєві поїздки, як їх називають європейці, не вітаються. А що власне означає слово «несуттєві»?
- Загалом кожна держава сама визначає це поняття. У Бельгії точиться дискусія про те, що відносити до «несуттєвих поїздок», однак можна сказати, що до них належать туристичні подорожі або шопінг.
Нещодавно прем’єр-міністр Бельгії зауважив: протягом новорічних та різдвяних свят близько 160 тисяч громадян Бельгії перетнули кордони країни, і коли повернулися, то привезли вірус із собою, чим зіпсували позитивні тенденції зі зменшення рівня захворюваності.
Тож бельгійська влада ухвалила рішення, що для резидентів Бельгії з 27 січня по 1 березня діятиме заборона на несуттєві поїздки до інших держав (крім перетину кордону з робочою метою; з медичної необхідності; у зв’язку з відрядженням; навчанням; у разі надання медичної допомоги, хвороби або смерті родича та ін.). Перетин кордону також дозволено всім громадянам, які мешкають у прикордонних зонах, але які перебували в сусідніх країнах не більш як 48 годин (у разі перевищення цього часового обмеження, людина має піти на 10-денний карантин).
Під час перетину кордону кожен громадянин повинен мати заповнену форму пасажира (Passenger locator form), спеціальну довідку від міністерства внутрішніх справ (зараз вона в стадії розробки) та супроводжувальні документи, які підтверджують мету поїздки.
Крім того, нерезиденти Бельгії повинні мати при собі негативний тест на COVID-19 перед в’їздом до країни та пройти повторне тестування після прибуття до Бельгії.
Однак ідеться не лише про обмеження зовнішніх подорожей. Єврокомісія закликала держави Шенгенської зони обмежити внутрішнє пересування, не кажучи вже про жорсткі обмеження на перетин зовнішніх кордонів з третіми країнами. Тобто обмеження на несуттєві поїздки і далі чинне.
ПЕРЕД ПОЇЗДКОЮ ДО ЄС ВАРТО УТОЧНИТИ ПРАВИЛА В КОНСУЛЬСТВІ КРАЇНИ ПРИЗНАЧЕННЯ
- Але ж буває, людині конче потрібно потрапити на територію Європейського Союзу, наприклад у ту ж Бельгію. Що тоді робити?
- Докладну інформацію щодо цього, конкретні правила для кожної країни можуть надати відповідні консульські установи. Оскільки ці правила весь час змінюються, громадянам необхідно перед кожною конкретною подорожжю уточнювати ситуацію.
На цьому етапі Україна, як й інші треті держави, навряд чи може розраховувати на послаблення наявних обмежень. Що ж до рішення Єврокомісії від 25 січня, то вони вводять нові критерії оцінки епідеміологічної ситуації в третіх країнах. Зокрема коефіцієнт кількості активних випадків хвороби за 14 днів не має перевищувати 25 осіб на кожні 100 000 населення (в Україні станом на 22 січня така кількість становила 204,3 на кожні 100 000, – авт.). Європейці за цим дуже уважно стежать.
БУДЬ-ЯКІ ВНУТРІШНІ АБО ЗАКОРДОННІ ПОЇЗДКИ ДО «ЧЕРВОНИХ ЗОН» У ЄС НЕ ВІТАЮТЬСЯ
- На мапі оцінки поширення коронавірусу в бельгійському МЗС Україна як була, так і залишається позначеною червоним кольором. Тобто поїздки в Україну та з неї тут категорично не вітаються. Ті, хто прибувають, повинні пройти карантин та самоізоляцію. Але як це зробити особі, яка вперше прибула на територію Бельгії?
- Зараз можливі поїздки лише з вагомої причини. Якщо людина перебуватиме в країні менш як 48 годин, то не повинна проходити додаткові тести. Якщо термін перебування більший, особа має здати два тести. Перший – одразу після в’їзду, потім обов’язковий карантин, незалежно від результату, та другий тест – ще через сім днів.
Європейці запровадили нову «кольорову» ідентифікацію для позначення рівня епідеміологічної ситуації в різних країнах. Якщо раніше лише червоний колір попереджав про небезпеку, то зараз введено ще й темно-червоний, що означає наявність нових штамів коронавірусу та їх швидке поширення.
- А чи поширюються ці правила на осіб, які прибувають у відрядження? Наприклад, якщо у Бельгію приїздить офіційна делегація України…
- По-перше, члени офіційної делегації мають летіти з тестом мінімум за 72 години до прибуття. Як правило, офіційні делегації залишаються в країні не більш як 48 годин, тому вимоги карантину в цьому разі не діють. Крім того, для офіційних делегацій ми завжди пишемо супроводжувальні листи з обґрунтуванням, чому делегація летить до Бельгії, щоб у неї не було проблем ні під час вильоту з України, ні після прибуття сюди.
- Ще одне питання – чи визнаються в ЄС результати тестування, зроблені в Україні? Наскільки відомо, нещодавно Євросоюз порушив питання про те, щоб країни ЄС між собою взаємно визнавали результати «швидкого» тестування на коронавірус…
- Тести, які проводяться українськими лабораторіями, тут визнають. Мені не відомо про випадки відмови у в’їзді через невизнання результатів тестів. Тобто тут немає недовіри чи упередженого ставлення до українських лабораторій, які тестують наших громадян.
- Загалом, що ви можете порадити громадянам України, котрі їдуть до ЄС?
- Порада одна, і вона очевидна. Якщо у вас є вагома причина для поїздки, що відповідає вимогам ЄС, маєте насамперед перевірити оновлену інформацію щодо умов в’їзду, проконсультуватися з консульською установою країни призначення і, зрештою, ще раз зважити всі ризики такої подорожі, зокрема для здоров’я.
Обмеження запроваджували не для того, щоб ускладнити життя людей, а для стримання поширення цього небезпечного вірусу.
Зараз ЄС дозволяє лише «суттєві» поїздки, і кожен мандрівник має ретельно підготуватися та обґрунтувати причину своєї поїздки.
Крім того, така поїздка обіцяє ще чимало сюрпризів – від зміни епідеміологічної ситуації й вимог щодо додаткового тестування до скасування рейсів та раптових «локдаунів».
Сподіватимемося, що невдовзі вакцинація, спільна боротьба з пандемією та відповідальність кожного з нас дадуть змогу повернутися до звичного життя.
Дмитро Шкурко, Брюссель
Фото: EU