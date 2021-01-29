Семен Єсилевський, вчений-біофізик

Черговий пік захворюваності на Covid-19, схоже, позаду. Вже у лютому уряд обіцяє нам перші партії вакцини від коронавірусної інфекції, сусідні країни давно почали робити щеплення, й українцям хочеться вірити, що найстрашніше – позаду.
Провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України доктор фізико-математичних наук Семен Єсилевський пильно стежить за розвитком подій і приводу для оптимізму ще не бачить. Нові штами коронавірусу сиплються звідусіль, і вони агресивні, перевірено ефективної вакцини українському урядові ще довго не даватимуть, і повторний спалах – питання часу. Вчений пояснив нам, чи варто боятися китайської вакцини, чи справді препарати на основі антитіл – чудодійні й чи накриє нас цієї зими ще й грип.
ХТО ЗАКУПИТЬ НАМ ВАКЦИНУ?
- Пане Семене, пік спалаху епідемії вже позаду? Читаю на фейсбуці лікарів-практиків – пишуть, що важких у лікарнях стало значно менше і дзвінків від ковідних пацієнтів теж. На ці спостереження можна опиратися чи вони надто суб’єктивні?
- Значна більшість даних, як суб’єктивних так і об’єктивних, показує, що пік припав десь на кінець листопада - початок грудня. Приблизно з середини грудня якось стабілізувалося і трішки пішло на спад.
Це звичайний природний процес, спалах не може продовжуватися нескінченно. Тривалість залежить від розміру пулу людей, що активно між собою спілкуються й у принципі можуть заразитися і захворіти, а це ніколи не буває 100% все населення.
І ще треба розібратися, що таке спад. Бачимо, що дійсно паніка дещо вляглася і з госпіталізаціями стало краще. Але при цьому не сильно зменшилася кількість людей на кисні і ШВЛ. Тобто, все одно, переважна кількість ліжок зайнята, це не різкий спад. І пов’язано це, ймовірно, просто з тим, що на початку грудня хворих мали стільки, що, банально, дві третини з них не доїжджали до лікарні й помирали вдома.
- А далі що? Бачила прогноз – з лютого по квітень пануватиме твіндемія, на проблему ковіду накладеться сезонний грип. Невже він нас таки наздожене? Як же тоді “конкуренція між вірусами”, ефективність протиепідемічних заходів, що досі не давали грипу шансів розгулятися?
- Через карантинні обмеження і зменшення мобільності населення в багатьох країнах сезон грипу не відбувся цього року. Чи наздожене – хтозна, грип – не наше захворювання, його звідкись завозять (переважно з Азії), і невідомо, чи лютує наразі грип там. Час покаже, але є надія, що грипу буде значно менше, ніж завжди. Виявилося, що, коли примусити людей сидіти дома, а не ходити на роботу з грипом, то грип – не така вже й проблема. Локдауни дійсно працюють.
- Щодо локдауну та нових штамів COVID-19. Нещодавно ви писали на своїй сторінці у Фейсбуці, що, як тільки він досягне України і пошириться, показники захворюваності й смертності “полетять у космос”. А поки що британського штаму в Україні, виходить, немає чи у нас не визначають види циркулюючих штамів?
- Секвенування геномів вірусу в нас не проводиться ніде і ніяк. Крапка. Деякі зразки з України секвенувалися деінде в Європі, їх туди відправляли на обробку. Якусь кількість зразків нібито недавно відправляли знову. Але це абсолютна крапля в морі. Порівняно з тими обсягами, що секвенують Британія, США, країни Європи, це мізерні відсотки, і ми не знаємо, який штам і в якій кількості у нас ходить. А британський вже завезли, це абсолютно точно. Ми ж не закривали сполучення з Британією.
- І невдовзі нас чекає новий спалах?
- Новий спалах нас чекає в будь-якому випадку.
- І навіть вакцинація не покращить ситуацію? Зрозуміло, що в Україні вона поки вилами по воді писана, але за останніми обіцянками, вже в лютому прибуде перша партія китайської вакцини...
- Давайте дочекаємося лютого і подивимося, що буде, я особисто дуже скептично ставлюся до слів наших керманичів. На мою особисту думку, за рік пандемії наше Міністерство охорони здоров’я не зробило жодного вчасного та адекватного кроку. Все, що зроблено – або невчасно, або імітація. Чому раптом ми повинні думати, що зараз вони здатні на адекватні дії? Ніхто досі не розуміє – чи буде вакцина, яка, скільки і за яку ціну. Пішли розмови від Віталія Кличка (мер Києва – ред.), що він окремо від держави закуповуватиме вакцину. Це взагалі смішно звучить, бо виробники вакцин працюють виключно з урядами. І якщо уряд не здатний вчасно закупити вакцини, як, на жаль, наш, то маємо те, що маємо.
- Тобто відповідних інструментів для цього мер Києва не має?
- Не можу стверджувати стовідсотково, що в нього немає жодних інструментів. Але з відкритих джерел видно, що жодна з фармкомпаній не веде перемовин з якимись адміністративними одиницями – областями, містами. Тільки з урядами. Але Кличко – людина відома на міжнародній арені, може, він про щось і домовився. Я був би радий, якщо б йому вдалося.
ПОЛІТИЧНА АРИФМЕТИКА І ДОЗА ЗА «МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ»
- Щодо цієї китайської вакцини від Sinovac Biotech. У Бразилії її ефективність оцінили у 50,4%, в Туреччині дійшли висновку про 91%, в Індонезії нарахували 65%. Що за цікава арифметика, як уряди країн приймають рішення про закупівлю вакцини, керуючись нею?
Дані про те, що китайська вакцина попереджає 100% важкого перебігу Covid – статистично недостовірні
- Рішення про використання вакцин апріорі завжди політичне. Щодо Бразилії, то там корупційні скандали на найвищому рівні – це абсолютна норма життя. До того ж Бразилія не відноситься до країн з жорстким дотриманням норм клінічних досліджень. Простою людською мовою: там бардак. Результати їхніх досліджень я б сприймав з певною мірою скепсису. Вони вакцинували виключно працюючих медиків, а це абсолютно нерепрезентативно. Вибірка по медиках і вибірка по популяції в цілому – абсолютно різні речі, бо у медика дуже великий ризик зіткнутися з інфекцією. А головне, працюючих медиків похилого віку (80+) дуже мало, а саме ці люди – основна група ризику. У дослідженні фігурувало всього 200 людей старшого віку, а для 3-ї фази клінічних досліджень це смішно. Тобто, багато питань до цієї вакцини. І неправда, що вона попереджає 100% важкого перебігу Covid – ці дані статистично недостовірні. Ймовірність того, що це випадковий результат, дуже висока.
- Але ми на свій страх і ризик можемо препарат на собі випробувати. А от щодо груп ризику – кого в першу чергу в Україні слід було б щепити? Пам’ятаєте повідомлення з Норвегії – 23 людини померли після вакцинації....
- Наскільки мені відомо, розслідування показало, що це не було наслідком вакцинації.
- Але йшлося про те, що вакцинувати почали людей похилого віку в будинках для літніх людей, чого робити було не варто.
- Я вас поправлю. Не просто будинки людей похилого віку – це фактично були хоспіси і термінально хворі (стан між життям і смертю – ред.), яким залишалося жити лічені місяці. З міркувань здорового глузду, такі люди не є першими в черзі на вакцинацію.
- З міркувань цього ж глузду – кого в першу чергу треба вакцинувати в Україні? Медиків, пенсіонерів, військових, поліцейських?
- Тут є два підходи, країни діють по-різному. Підхід перший – ми вакцинуємо лише тих, хто має дуже великий ризик померти. Це хронічні хворі, люди похилого віку. Другий варіант вакцинації – давайте не захищати групи ризику, а переривати ланцюжок інфікування, вакцинувати соціально активних людей, які розносять вірус. Діаметрально протилежні підходи до проблеми. Важко сказати, який кращий, але в значній більшості країн все ж таки починають за першим сценарієм. Превалює думка, що слід знижувати смертність і вакцинувати групи ризику.
В Україні – це суто політичне питання. Який наразі план схвалили, я так і не розібрався, чесно вам скажу. Була інформація, що планують в першу чергу вакцинувати лікарів, поліцейських і військових. Не впевнений, що це гарна ідея. Дві останні категорії – це, як правило, люди молоді й здорові. Зрозуміло, якщо почнеться масовий спалах серед військових, які боронять нас на Донбасі, то це буде трагедія. І якщо щодо військових більшість людей погодяться, що їх необхідно захистити, то громадська думка щодо поліції, гадаю, буде неоднозначна.
- Ви для себе вже вирішили – вкололи б собі китайську вакцину? Вона може бути не просто неефективна (або 50/50), а непередбачувано шкідлива?
- Не думаю, що вона шкідлива. Якби вона була дійсно небезпечна і викликала якісь серйозні побічні реакції, це було б дуже важко приховати. Та й не потрібно, бо потім це все одно вилізе боком при масовому використанні. Питання лише у ефективності. І для себе я ще не сформував думки з цього приводу. Наукові дані, які я бачу, мені відверто не подобаються. Я не можу сказати – ”негайно записуйтеся в чергу”. З іншого боку, як і всі, я не розумію, чи отримаємо ми щось альтернативне взагалі.
- Тобто замовити препарати Moderna або Pfizer і BioNTech найближчим часом вже не вийде? Особливо, враховуючи, що країни ЄС вже почали скаржитися на затримку доставки їхніх партій.
Не сумніваюся, що з’являться або й вже з’явилися варіанти підпільно вакцинуватися за «мільйон доларів»
- Поки не наростять дуже великий обсяг виробництва, нових контрактів не буде, наскільки я розумію. Ми вже “провтикали”, вибачте за термін, замовляти треба було ще восени.
- Тим часом інтернет-спільнотами вже поширюються думки, що з часом якісні вакцини з’являться у невеликих кількостях і дістати їх можна буде у приватних клініках за скажені гроші, як цієї осені – вакцину від грипу. Будуть битви за вакцину?
- Без сумніву. Але навряд чи в помітних обсягах. Я абсолютно не сумніваюся, що з’являться або вже з’явилися варіанти підпільно вакцинуватися, грубо кажучи, за мільйон доларів, але це поодинокі випадки. А для нас із вами можливість придбати вакцину з’явиться дуже нескоро. Вже тому, що зараз вакцинація в усіх країнах проводиться лише організовано та державним коштом, приватні компанії ніде ще не отримали карт-бланш на вакцинацію. Обіг вакцин суворо регулюється, і мільйон “неврахованих” доз звідкись не впаде. І медичний туризм теж нескоро налагодиться.
- Чи існує такий собі базовий імунітет, який добре чи погано буде протистояти новим штамам? Чому такі різні дані щодо ковідних антитіл? 4, 5 чи 8 місяців вони тримаються, хворіють повторно люди чи ні? Просто незрозуміло, на що тоді опираємося, коли хочемо вакцинуватися.
- Повторні захворювання є, цього вже ніхто не заперечує. Але їх небагато. З останнього прочитаного мною великого дослідження – якщо людина перенесла хворобу, вона отримує 80-85 відсотків захисту від повторного зараження. Ефективність, так би мовити, природних антитіл десь плюс-мінус така, як і штучна вакцинація. І вистачає цього принаймні на півроку.
- Плюс-мінус – це за рахунок якихось генетичних особливостей людини?
- Звісно, це середні цифри. Десь на півроку вистачає, але без врахування мутацій. Зараз нові штами та їх розповсюдження лише починають досліджуватися. Не відомо, як поведе себе імунітет людини, яка перехворіла, якщо завезуть штам з Африки. Даних немає. Ось грипом можна хворіти за один сезон тричі, якщо різні штами грипу – це вже вивчено.
- Бачила у вас британську статистику віддалених наслідків ковіду, перенесеного у формі, що потребувала госпіталізації. Протягом 140 днів після виписки смертність серед пацієнтів становила 12,3. Це тому, що вірус вражає організм багатогранніше, ніж ми вважаємо, а адекватних протоколів лікування досі нема?
- Точно ніхто не знає. Вірус новий, дослідження тривають, і щоб добре знати, як він впливає на організм, одного року замало. Зрозуміло, що хвороба важка, набагато важча, ніж вважалося навіть кілька місяців тому. Чим далі, тим більше є даних про довготривалі ефекти, навіть у людей, які перенесли в легкій формі.
А лікування – як не було, так і немає. Є схеми, як рятувати людину, якщо вона вже потрапляє в реанімацію, які мало чим відрізняються від стандартного арсеналу реаніматологів.
- А як вам обережна спроба Німеччини першою в ЄС лікувати хворих препаратами на основі антитіл, моноклональними коктейлями? Дональду Трампу, за його словами, саме ці ліки допомогли.
Лікування ковіду антитілами – надзвичайно дорога терапія, сотень тисяч доларів може сягати
- Слова Трампа у мене викликають приблизно таку ж довіру, як китайська вакцина в Бразилії. З приводу моноклональних антитіл – з суто наукової точки зору, це може працювати. Ключове слово – може. Клінічні дослідження декількох препаратів моноклональних антитіл не показали ефекту. Чи можуть допомагати якісь коктейлі моноклональних антитіл? Можливо, але нормальних досліджень я не бачив. І навіть якщо це доведуть, то коктейль моноклональних антитіл коштує, як крило реактивного винищувача. Це надзвичайно дорога терапія, сотень тисяч доларів може сягати. Це абсолютно не метод для загальної практики. Він може використовуватися, якщо треба врятувати першу людину держави, але він недоступний для пересічного громадянина в райцентрі.
- Ми з вами вперше говорили про коронавірусні проблеми на початку квітня. Ви для себе за цей період які основні висновки зробили? Можливо, в чомусь помилялися на той момент, змінили погляд на пандемічні процеси?
Ми переоцінюємо здатність пересічного населення себе контролювати і дотримуватися правил
- Все йде, як і прогнозувалося. Вакцини, як і очікували, з’явилися до кінця року. Вірус, як і належить, мутує – все відбувається по підручнику, якщо можна так сказати. От що здивувало особисто мене – це надзвичайна неадекватність суспільства в цілому, в цивілізаційному вимірі, так би мовити. Планета Земля не може впоратися з цією пандемією в цілому. Окремим державам це краще вдається, іншим гірше, але в цілому справи кепські. Це дуже прикро і оптимізму не вселяє.
- Ось ми тоді говорили про карантин, маски: у нас погано дотримуються режиму, а у Європі дисциплінованіше. Та як бачимо, в країнах Європи, незважаючи на суворі обмеження, ситуація досі сумна.
- Дається взнаки те, що ми переоцінюємо здатність пересічного населення себе контролювати і дотримуватися правил. Думаю, тут спрацьовує виключно людський фактор. Пересічний громадянин не дуже дотримується режиму, на жаль. В Азії з дисципліною було краще, але очікувано цілий рік у напрузі протриматися не зміг ніхто. Очевидно, це така фундаментальна особливість людської психіки, що люди довго в таких умовах перебувати не можуть.
Тетяна Негода. Київ
Фото НАН України та з соцмереж