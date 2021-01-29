Семен Єсилевський, вчений-біофізик

Черговий пік захворюваності на Covid-19, схоже, позаду. Вже у лютому уряд обіцяє нам перші партії вакцини від коронавірусної інфекції, сусідні країни давно почали робити щеплення, й українцям хочеться вірити, що найстрашніше – позаду.

Провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України доктор фізико-математичних наук Семен Єсилевський пильно стежить за розвитком подій і приводу для оптимізму ще не бачить. Нові штами коронавірусу сиплються звідусіль, і вони агресивні, перевірено ефективної вакцини українському урядові ще довго не даватимуть, і повторний спалах – питання часу. Вчений пояснив нам, чи варто боятися китайської вакцини, чи справді препарати на основі антитіл – чудодійні й чи накриє нас цієї зими ще й грип.

ХТО ЗАКУПИТЬ НАМ ВАКЦИНУ?

- Пане Семене, пік спалаху епідемії вже позаду? Читаю на фейсбуці лікарів-практиків – пишуть, що важких у лікарнях стало значно менше і дзвінків від ковідних пацієнтів теж. На ці спостереження можна опиратися чи вони надто суб’єктивні?

- Значна більшість даних, як суб’єктивних так і об’єктивних, показує, що пік припав десь на кінець листопада - початок грудня. Приблизно з середини грудня якось стабілізувалося і трішки пішло на спад.

Це звичайний природний процес, спалах не може продовжуватися нескінченно. Тривалість залежить від розміру пулу людей, що активно між собою спілкуються й у принципі можуть заразитися і захворіти, а це ніколи не буває 100% все населення.

І ще треба розібратися, що таке спад. Бачимо, що дійсно паніка дещо вляглася і з госпіталізаціями стало краще. Але при цьому не сильно зменшилася кількість людей на кисні і ШВЛ. Тобто, все одно, переважна кількість ліжок зайнята, це не різкий спад. І пов’язано це, ймовірно, просто з тим, що на початку грудня хворих мали стільки, що, банально, дві третини з них не доїжджали до лікарні й помирали вдома.

- А далі що? Бачила прогноз – з лютого по квітень пануватиме твіндемія, на проблему ковіду накладеться сезонний грип. Невже він нас таки наздожене? Як же тоді “конкуренція між вірусами”, ефективність протиепідемічних заходів, що досі не давали грипу шансів розгулятися?

- Через карантинні обмеження і зменшення мобільності населення в багатьох країнах сезон грипу не відбувся цього року. Чи наздожене – хтозна, грип – не наше захворювання, його звідкись завозять (переважно з Азії), і невідомо, чи лютує наразі грип там. Час покаже, але є надія, що грипу буде значно менше, ніж завжди. Виявилося, що, коли примусити людей сидіти дома, а не ходити на роботу з грипом, то грип – не така вже й проблема. Локдауни дійсно працюють.

- Щодо локдауну та нових штамів COVID-19. Нещодавно ви писали на своїй сторінці у Фейсбуці, що, як тільки він досягне України і пошириться, показники захворюваності й смертності “полетять у космос”. А поки що британського штаму в Україні, виходить, немає чи у нас не визначають види циркулюючих штамів?

- Секвенування геномів вірусу в нас не проводиться ніде і ніяк. Крапка. Деякі зразки з України секвенувалися деінде в Європі, їх туди відправляли на обробку. Якусь кількість зразків нібито недавно відправляли знову. Але це абсолютна крапля в морі. Порівняно з тими обсягами, що секвенують Британія, США, країни Європи, це мізерні відсотки, і ми не знаємо, який штам і в якій кількості у нас ходить. А британський вже завезли, це абсолютно точно. Ми ж не закривали сполучення з Британією.

- І невдовзі нас чекає новий спалах?

- Новий спалах нас чекає в будь-якому випадку.

- І навіть вакцинація не покращить ситуацію? Зрозуміло, що в Україні вона поки вилами по воді писана, але за останніми обіцянками, вже в лютому прибуде перша партія китайської вакцини...

- Давайте дочекаємося лютого і подивимося, що буде, я особисто дуже скептично ставлюся до слів наших керманичів. На мою особисту думку, за рік пандемії наше Міністерство охорони здоров’я не зробило жодного вчасного та адекватного кроку. Все, що зроблено – або невчасно, або імітація. Чому раптом ми повинні думати, що зараз вони здатні на адекватні дії? Ніхто досі не розуміє – чи буде вакцина, яка, скільки і за яку ціну. Пішли розмови від Віталія Кличка (мер Києва – ред.), що він окремо від держави закуповуватиме вакцину. Це взагалі смішно звучить, бо виробники вакцин працюють виключно з урядами. І якщо уряд не здатний вчасно закупити вакцини, як, на жаль, наш, то маємо те, що маємо.

- Тобто відповідних інструментів для цього мер Києва не має?

- Не можу стверджувати стовідсотково, що в нього немає жодних інструментів. Але з відкритих джерел видно, що жодна з фармкомпаній не веде перемовин з якимись адміністративними одиницями – областями, містами. Тільки з урядами. Але Кличко – людина відома на міжнародній арені, може, він про щось і домовився. Я був би радий, якщо б йому вдалося.

ПОЛІТИЧНА АРИФМЕТИКА І ДОЗА ЗА «МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ»

- Щодо цієї китайської вакцини від Sinovac Biotech. У Бразилії її ефективність оцінили у 50,4%, в Туреччині дійшли висновку про 91%, в Індонезії нарахували 65%. Що за цікава арифметика, як уряди країн приймають рішення про закупівлю вакцини, керуючись нею?

Дані про те, що китайська вакцина попереджає 100% важкого перебігу Covid – статистично недостовірні

- Рішення про використання вакцин апріорі завжди політичне. Щодо Бразилії, то там корупційні скандали на найвищому рівні – це абсолютна норма життя. До того ж Бразилія не відноситься до країн з жорстким дотриманням норм клінічних досліджень. Простою людською мовою: там бардак. Результати їхніх досліджень я б сприймав з певною мірою скепсису. Вони вакцинували виключно працюючих медиків, а це абсолютно нерепрезентативно. Вибірка по медиках і вибірка по популяції в цілому – абсолютно різні речі, бо у медика дуже великий ризик зіткнутися з інфекцією. А головне, працюючих медиків похилого віку (80+) дуже мало, а саме ці люди – основна група ризику. У дослідженні фігурувало всього 200 людей старшого віку, а для 3-ї фази клінічних досліджень це смішно. Тобто, багато питань до цієї вакцини. І неправда, що вона попереджає 100% важкого перебігу Covid – ці дані статистично недостовірні. Ймовірність того, що це випадковий результат, дуже висока.

- Але ми на свій страх і ризик можемо препарат на собі випробувати. А от щодо груп ризику – кого в першу чергу в Україні слід було б щепити? Пам’ятаєте повідомлення з Норвегії – 23 людини померли після вакцинації....

- Наскільки мені відомо, розслідування показало, що це не було наслідком вакцинації.

- Але йшлося про те, що вакцинувати почали людей похилого віку в будинках для літніх людей, чого робити було не варто.

- Я вас поправлю. Не просто будинки людей похилого віку – це фактично були хоспіси і термінально хворі (стан між життям і смертю – ред.), яким залишалося жити лічені місяці. З міркувань здорового глузду, такі люди не є першими в черзі на вакцинацію.