Що і коли святкуємо 18 і 19 січня

Різдвяно-новорічні свята закінчуються у християн святом Водохреща, і розпочинається сезон весіль аж до Великого посту

Після служби в хармі священники з вірянами йдуть до водойм, де вже зроблена ополонка. Священник читає молитву та освячує воду. Зазвичай в межах Києва облаштовують 16 таких місць. Купання в ополонці не є церковною традицією. Головне - не перетворювати купання на якийсь магічний ритуал чи на привід до пияцтва. Треба також пам'ятати, що є люди, яким протипоказано купання в крижаній воді.

За матеріалами спеціалізованих сайтів