Що і коли святкуємо 18 і 19 січня
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Укрінформ
Різдвяно-новорічні свята закінчуються у християн святом Водохреща, і розпочинається сезон весіль аж до Великого посту
Після служби в хармі священники з вірянами йдуть до водойм, де вже зроблена ополонка. Священник читає молитву та освячує воду. Зазвичай в межах Києва облаштовують 16 таких місць. Купання в ополонці не є церковною традицією. Головне - не перетворювати купання на якийсь магічний ритуал чи на привід до пияцтва. Треба також пам'ятати, що є люди, яким протипоказано купання в крижаній воді.
За матеріалами спеціалізованих сайтів