Що буде заборонено і що дозволено на час «різдвяного локдауну»

З 8 по 24 січня 2021 року в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження

Додаткові карантинні обмеження, запроваджені 19 грудня, охоплюють період святкування Нового року і Різдва, вони діятимуть до кінця календарної зими - 28 лютого. А з 8 по 24 січня, додатково, буде запроваджено посилений карантин, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності. За матеріалами Кабінету Міністрів України